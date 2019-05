Pruebas de laboratorio para aclarar la muerte de la niña de La Salle

La muerte el pasado viernes de una niña de cinco años que padecía varias alergias alimentarias en el colegio La Salle de Palma se resolverá en los laboratorios. Los forenses no han podido determinar todavía con certeza si la menor sufrió una reacción alérgica en el comedor del centro escolar o falleció por otras causas. Por ello, han remitido muestras al hospital Son Espases y al Instituto Nacional de Toxicología para esclarecer las causas del fallecimiento.

Está previsto que en los próximos días se realice un estudio completo de todas las alergias que padecía la pequeña, incluso aquellas que no se le hubieran diagnosticado, y su grado de severidad. Las primeras hipótesis apuntaban a que un helado de nata sin lactosa que tomó de postre pudo haber desencadenado la crisis, pero no se han encontrado evidencias de que sufriera un shock anafiláctico.

La menor padecía varias dolencias, tenía problemas respiratorios y su estado de salud no era bueno. Había estado hospitalizada varias veces y periódicamente se le detectaban nuevos problemas. Los forenses no descartan la posibilidad de que su fallecimiento esté relacionado con una alergia u otra enfermedad que no se hubiera descubierto todavía.

En el centro escolar tenían conocimiento al menos de que la niña era alérgica a la proteína de la leche y su dieta había sido adaptada a esta restricción, según han informado fuentes de la investigación. Las pesquisas están a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio para comprobar si alguno de los alimentos que comió antes de sufrir la crisis desencadenó la parada cardiorrespiratoria que acabó con su vida.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional, encargado del caso, sigue recabando testimonios e información a la espera de que las nuevas pruebas arrojen luz sobre el caso.

La pequeña cayó desplomada el pasado viernes en el comedor del colegio La Salle tras comer parte de un helado. Fue trasladada enseguida a la enfermería del centro, donde efectivos del Ib-Salut la atendieron durante media hora sin poder hacer nada por salvarle la vida.