Absuelven a la exdirectora del centro de es Pinaret por la muerte de un menor

La exdirectora del centro de internamiento de es Pinaret, María Teresa Alvarado, ha sido exculpada de la muerte de un menor, que falleció en octubre de 2015 al provocar el mismo un incendio en la celda, sin que el fuego fuera detectado a tiempo para poder rescatarle de aquella habitación. El juez Eduardo Calderón, a pesar de que considera que la exdirectora, defendida por el abogado José Ignacio Herrero, era la responsable de la integridad física del menor, entiende que no dependía directamente de ella resolver la falta de medios que sufría el centro de Marratxí. De hecho, ella había enviado varios escritos a la gerente para que se repararan las deficiencias, pero no le hicieron caso.

El juez no ha adoptado la misma decisión con el que era en el momento de los hechos el jefe de mantenimiento del centro. José Brasil ha sido declarado culpable de un delito de imprudencia grave y se le ha impuesto una pena de un año y medio de cárcel. La sentencia no fija ninguna indemnización, ya que en su momento la familia ya fue compensada económicamente por el Govern.

El menor, de nombre Osvaldo Manuel, estaba en el mes de octubre de 2016 interno en el área conocida como hogar Tramuntana. Por problemas de comportamiento fue introducido en una celda, de unos cinco metros de espacio, con muebles de obra y con un colchón sin propiedades ignífugas. Las únicas medidas de seguridad era una puerta metálica que siempre estaba cerrada con llave y una reja exterior, que también estaba cerrada. Fue el mismo interno el que provocó el incendio al quemar con unas cerillas el colchón. Su intención no era suicidarse, sino solo llamar la atención para que le sacaran de la celda.

Cuando el fuego empezó a arder, como en la celda el sistema de detección de incendios no funcionaba, ya que estaba roto desde hacía mucho tiempo, no saltó ninguna alarma. Fueron los propios gritos del chico los que alertaron al personal, que intentó sacar al interno, pero no se pudo abrir la puerta ni la ventana. Mientras unos daban golpes a la puerta con un extintor, otros rociaron desde el exterior el cuerpo del menor, que ya sufría graves quemaduras. Cuando se consiguió sacar a la víctima, que no tuvo ni siquiera la oportunidad de avisar del incendio apretando el botón de alarma porque no funcionaba, las quemaduras eran tan graves que le provocaron la muerte. El juez denuncia las numerosas irregularidades y deficiencias que se encontraron en el centro público de Marratxí. De hecho, el magistrado llega a afirmar que si estas medidas de seguridad hubieran existido, el incendio se habría detectado mucho antes y, por tanto, el menor se habría podido salvar.

Alarma estropeada



El centro de es Pinaret disponía de un sistema de alarma y detección de incendios, pero era muy antiguo y no funcionaba. Dos años antes ya se sabía que estaba estropeado y se hicieron varios partes explicando el tipo de avería y proponiendo su sustitución. Esta situación la conocía el jefe de mantenimiento y nunca presentó a la gerente ningún presupuesto para sustituir el sistema de detección del fuego. Sin embargo, consiguió de la empresa que se encargaba de la seguridad un certificado, fechado en junio de 2015, que señalaba que todos los equipos habían sido revisados y que el sistema funcionaba, cuando no era cierto. En este documento oficial se falsificó la firma de un ingeniero industrial. Por este motivo, el juez limita la responsabilidad de la muerte del menor únicamente en la figura del jefe de mantenimiento.