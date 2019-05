Condenan al jefe de mantenimiento de es Pinaret por la muerte de un menor en un incendio

Un juzgado de Palma ha condenado a un año y medio de cárcel a J.B.P., exjefe de mantenimiento del centro de reclusión de menores es Pinaret, en Marratxí, por las graves deficiencias que provocaron la muerte de un chico de 17 años al prender fuego al colchón de su habitación. La sentencia absuelve del mismo delito a la exdirectora.

Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de octubre de 2015, cuando un chico de 17 años que estaba interno en el cenro, prendió fuego al colchón de su habitación con unas cerillas que no le habían detectado en los controles. Se produjo una gran deflagración y un incendio en el interior de la celda que se extendió rápidamente ya que no estaba aislado del exterior, y fue alimentado por una fuerte corriente de aire. Cuando los educadores y personal de seguridad se percaron del incendio, no pudieron abrir la puerta y tuvieron que forzar la reja de la ventana golpeándola con extintores. El menor sufrió graves quemaduras y una intoxicación que le causaron la muerte.

La investigación realizada por la Guardia Civil puso de manifiesto graves deficiencias de seguridad en el recinto. El colchón al que prendió fuego el menor era de espuma, por lo que carecía de propiedades ignífugas, como era preceptivo. El sistema de alarma y detección de incendios estaba inoperativo a causa de su antigüedad, lo que había quedado de manifiesto en sucesivas revisiones.

El jefe de mantenimiento conocía estas deficiencias. No obstante, en junio de 2015 se expidió un certificado que manifestaba que todos los sistemas de seguridad del centro estaban en perfecto estado. Posteriormente se descubrió que este certificado era falso y que el ingeniero industrial que aparecía como firmante no lo había hecho, y de hecho estaba de baja en esa fecha.