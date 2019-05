El TSJIB anula la prueba pericial de los móviles incautados a los periodistas

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia Felisa Vidal ha decidido anular la prueba pericial planteada para averiguar si los móviles y ordenadores incautados a periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press fueron examinados por la Policía Nacional.

En base a un informe de la Policía Científica, la instructora entiende que no es posible realizar la prueba garantizando que se salvaguarda el secreto profesional de los periodistas. Además, tiene en cuenta que, igualmente, la prueba no aseguraría "con un alto grado de certeza" si los dispositivos han sido o no examinados. La pericial estaba prevista para el 13 de mayo, en el marco de la querella presentada por los periodistas afectados contra el juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, que ordenó la incautación de los dispositivos en diciembre. La prueba recayó en la Policía Nacional. La jueza considera que determinar si hubo acceso a los dispositivos "carece de la relevancia suficiente para sacrificar el derecho al secreto profesional consagrado en el art. 20.1.d de la Constitución, máxime cuando el resultado obtenido, carecería de la suficiente certeza para acreditar la finalidad perseguida".