El Consell de Govern ha aprobado esta mañana autorizar al Instituto Balear del Habitaje (IBABI) iniciar el expediente de licitación de las obras para la construcción de un total de 105 nuevas viviendas de protección oficial, que están incluidas en el Plan de Habitaje del periodo 2016 a 2020.

Estas nuevas viviendas de protección, cuya fecha de terminación no se conoce, están divididas en cinco promociones. Las obras empezaránuna vez adjudicadas los proyectos de cada una de estas promociones inmobiliarias.La adjudicación está prevista que concluya entre los meses de julio a septiembre. El presupuesto que invertirá el Govern será de 11,2 millones de euros, según señalaron las portavoces del Ejecutivo al dar cuenta de las decisiones del último Consell de Govern celebrado esta mañana.

Con respecto a la ubicación de las nuevas viviendas de protección 32 de ellas se construirán en Palma, 54 en Inca y las 19 restantes en Eivissa.

En Palma se realizarán tres promociones, que se repartirán dos de ellas en la calle Salvador Espriu y la tercera en la calle Posada de Monserrat. En Inca las viviendas se construirán en una única promoción en la calle Canonge Sebastià Palau, en el que habrá pisos y aparcamientos. En Eivissa las viviendas se construirán en la calle Xarch.

Con respecto a la inversión, la promoción de Eivissa supondrá un coste de 2,6 millones de euros; la de Inca está presupuestada en 6,7 millones y las tres de Palma en 2,8 millons.

Según se señaló desde el Govern, el Plan de Habitaje incluyó inicialmente la construcción de 511 viviendas de protección, que en estos momentos se encuentran en distintas fases de construcción. La promoción más avanzada es la que se está construyendo e la calle Regalo de Palma. Hay otras dres proociones en Menorca que están a punto de iniciarse las obras, al igual que otro prooyecto que se aprobó en la barriada delMolinar, donde se construirán 57 pisos de protección oficial.

Fina Santiago, la consellera y potavoz adjunta del Govern, xplicó que estas licitaciones no se han podido proyectar hata que no se ha conseguido la cesión de suelo público. REconoció que la legislatura se termina sin que se hayan podido terminar ni una sola de las viviendas proyectadas, pero lo relacionó con los problemas que se encontróaron cuando accedieron al Govern,