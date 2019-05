Gabriel Escarrer: "Si no cuidamos a Amancio Ortega, se irá a otro lado"

Para Gabriel Escarrer, "lo más absurdo" de esta semana de la recta final de la campaña electoral ha sido si las donaciones que hace Amancio Ortega a la sanidad pública son "limosna o no". "Si a este señor no le cuidamos, ser irá a otro lado donde será bien recibido", ha alertado este viernes el consejero delegado de Meliá Hotels International durante el Foro Preferente, que ha celebrado su edición número 26 en Palma.

La consejera delegada de Riu Hotels & Resors, Carmen Riu, también ha tenido palabras para "el señor de Zara". Se ha declarado "sorprendida" por los comentarios críticos que surgieron a raíz de las apreciaciones lanzadas por candidatos de Unidas Podemos, entre ellos Pablo Iglesias durante su mitin en Palma el pasado domingo. "Quizás los empresarios no lo hemos hecho bien", ha comentado la hotelera reflexionando en conversación con Gabriel Subias, CEO de Ávoris, sobre que a pesar de que en Baleares "vivimos de la hostelería nunca se ha valorado lo suficiente".

El alquiler turístico, ha subrayado, Carmen Riu "tiene que estar sumamente reglado y muy acotado". La CEO de la hotelera mallorquina ha llamado la atención sobre la problemática que supone este fenómeno para vecinos y ciudadanos, lo que "empeora más la apreciacion de lo que es el turismo" para Baleares. Es partidaria de su prohibición en las viviendas plurifamiliares.

Respecto a la división de viajes de Grupo Barceló, Subías ha recordado que este año parecía que la negociación para su venta, en estado muy avanzado, se cerraba pero "se paró". Al respecto esta misma semana el copresidente de la compañía Simón Pedro Barceló, aludía a que la vocación del grupo es ser una compañía hotelera, lo que implica que "no vamos a ser agentes de viajes", lo que ha refrendado este viernes Subías al reafirmar que en algún momento se va a desinvertir. Mientras, Ávoris le hace ojitos a Latinoamérica, en especial a Argentina y Colombia. "Si somos capaces de estructurar un proyecto en la parte sur, tendremos un valor estratégico", ha comentado Subías.

Por su parte, Riu ha reconocido lo difícil que es la expansión en Asia por las diferencias culturales en un espacio reducido. Sin embargo, "tenemos que conquistar el mercado asiático", ha afirmado la consejera delegada de la hotelera, que ha adelantado que seguirán invirtiendo en ese destino y en África, además de que continuará el crecimiento en el Caribe, donde cuentan con terrenos aún por construir. Sobre si crearán más marcas, pregunta que le ha lanzado Subías, la mallorquina ha bromeado con que cuando tenga "mil hoteles" se lo plantearán.



Demandas Cuba

Cuba y la problemática en torno a las demandas de estadounidenses por terrenos confiscados en la Revolución cubana, a raíz de la activación del título III de la Ley Helms-Burton, "afecta mucho" a la división de viajes de Barceló, ha reconocido su consejero delegado, que aspira a que les dejen seguir trabajando allí con normalidad. Por su parte, Carmen Riu, sobre el comportamiento de los destinos americanos ha mostrado "un poco·"de preocupación por México; la ola de seguridad que se extiende y radicaliza está afectando a los empresarios, además del sargazó, las algas que invaden las playas por efecto del cambio climático y la contaminación.

Mientras, Gabriel Escarrer ha vuelto a elevar su trono crítico contra la ecotasa, "una aberración" para la competitividad, opinión que también ha compartido Juan Molas, presidente de la patronal hotelera CEHAT y Javier Vich, presidente de la Asociación Hotelera de Palma (ASHPAMA), quien ha afirmado que el 24% de su recaudación se ha destinado a VPO, lo que "merece su respeto, pero no que proceda" con el impuesto de turismo sostenible.



Todo incluido,"incertidumbre"

En clave balear, Escarrer ha señalado que la regulación del todo incluido, que el Govern de Francina Armengol dejó pendiente para la próxima legislatura –minando la pretensión de sus socios los ecosoberanistas que impulsaban el proyecto–, "crea incertidumbre" a empresarios y clientes.

Al consejero delegado de Meliá le gustaría que los hoteleros "nos sintamos respetados", pues dice que en muchas comunidades autónomas no se sienten así: "Voy a ver alcaldes y me ven como el enemigo a abatir". Ha lamentado que desde hace ocho años no logra que le dejen invertir 50 millones de euros en el hotel de tres estrellas que tienen en Menorca, a pesar de los puestos de trabajo que supondría. "Me gustaría que los políticos pagaran esas negligencias", reclama.

Caminar por Palma y encontrarse con pintadas que aluden a 'Tourist go home' y los comentarios de que no se desean más turistas en temporada alta le hace pensar a Escarrer que son necesarias campañas "básicas, como que un turistas es un amigo" y recuerda en 2014 "llorábamos por un turista".



Próximos gobiernos

De cara a las elecciones Carmen Riu, Encarna Piñero, Gabriel Escarrer y Gabriel Subías han reflexionado sobre la necesidad de contar con estabilidad en los gobiernos, seguridad jurídica, atención a los destinos maduros para su reconversión, la exigencia actual de llegar a pactos por encima de los colores políticos y de que hace falta rebajar la tensión para alcanzar la paz social.

El consejero delegado de Meliá quiere en Madrid "una visión largoplacista" porque hay retos que requieren más de una legislatura, advirtió, señalando a los destinos maduros que necesitan "un plan exhaustivo". Riu considera que la Administración Pública debería haber invertido más en los zonas pioneras de Balears y el resto de España. Y mientras, Piñero, CEO de Grupo Piñero, cree que hay que "dejar de lado todos los colores políticos y llegar a pactos".

El Foro Preferente, con más de cuatrocientos participantes, ha cerrado su edición de este año con la entrega del premio a la excelencia turística a Felipe Moreno, fundador de la Escuela de Turismo de Baleares.