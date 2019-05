Una pareja de Mallorca solo tiene 15 días para traer a su hija desde Ucrania que nació de una madre de alquiler

El tiempo apremia para Pere Colom y Mercé Serra, un matrimonio de Mallorca que intenta a la desesperada poder traer a la isla a su hija, nacida hace un mes y medio en Ucrania a través del procedimiento de gestación subrogada (vientre de alquiler). La pareja tiene que resolver un laberinto administrativo y superar todas las trabas que ha fijado el Gobierno español para poder traer a la niña a la isla. Solo disponen de quince días, que es el tiempo que les queda para que expire el visado de turistas que tienen para estar en Ucrania, para poder resolver todos los problemas administrativos, que lo habitual es que duren meses. Mercé explicó que la niña, de nombre Laia Katarina (que es el nombre de la gestante) ha nacido en Ucrania a través de la gestación subrogada, que ahí es legal y antes solo se precisaba de una prueba de ADN para determinar la paternidad del recién nacido. De esta forma se permitía que la niña saliera del país. Pero ahora, en España, para dejar entrar a estos bebés, se precisa que este procedimiento de Ucrania sea revisado por un juez nacional.

Ante este cambio de criterio se ha optado por otorgar un pasaporte al recién nacido. Pero Ucrania exige que los padres estén en situación legal en el país. Si están residiendo ilegalmente en el país, se prohíbe la salida de la pequeña, que en estos momentos tiene la condición de apátrida. Al no poder salir, lo más seguro es que termine en un orfanato. La madre mallorquina afirma que no hay posibilidad de que se les prolongue el visado de turistas, por lo que si no se resuelve el problema en dos semanas corre el peligro de perder a la niña. Explicó Mercé Serra que ella misma vio nacer a la pequeña y que la madre gestante inmediatamente se la entregó. "Hemos buscado ayuda en el Defensor del Pueblo y en el consulado español en Ucrania, pero no nos dan una solución". Durante el mes y medio de vida que ya tiene la pequeña se ha creado un vínculo efectivo entre la niña y sus padres mallorquines, que están dispuestos a luchar hasta conseguir traerla a España para que pueda crecer con ellos. "Es nuestra hija". La niña se encuentra ahora con su padre en Ucrania. La pareja busca a la desesperada una solución al grave problema.