Cómo evitar largas esperas en la sanidad pública de Baleares

Los pacientes baleares tienen derecho a no esperar más de dos meses para una prueba diagnóstica.

El decreto de garantía de demora, en vigor desde el mes de octubre, permite reclamar al IB-Salut una derivación a otro centro sanitario, público o concertado, en caso de esperar más de seis meses una operación, más de 60 días una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista o más de 180 días una segunda visita

Salud recuperó el pasado mes de octubre el derogado decreto de garantía de demora que establece los plazos máximos de respuesta a la atención sanitaria especializada programada y no urgente por parte del Servei de Salut de las Illes Balears. En las siguientes líneas se ofrecen algunas claves para que los usuarios sepan qué derechos les asisten y cómo acogerse a ellos.

Unas claves que deben darse a conocer ya que pese a que a finales del mes de abril había casi 8.000 usuarios que podrían haberse acogido a esta garantía de demora –7.239 esperaban desde hace más de 60 días ser visitados por un especialista y 732 aguardaban más de 6 meses una intervención quirúrgica–, hasta el momento tan solo 6 personas lo han hecho: un paciente del hospital de Manacor, dos del Mateu Orfila de Maó y tres de Son Llàtzer, según datos aportados por el IB-Salut.

¿Qué tiempo de espera puede dar derecho a una reclamación?



El decreto establece que da derecho a reclamación las operaciones que se demoren más de 180 días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha en el que el especialista la haya prescrito; las primeras consultas externas (con el médico especialista) que no se hagan en los siguientes 60 días a la petición; las pruebas diagnósticas no realizadas en los dos meses siguientes a su demanda y, por último, las segundas consultas pendientes de una prueba en las que el paciente haya de esperar más de 180 días. Estas dos últimas salvaguardas no figuraban en el decreto derogado por el último Govern del PP.



¿Qué trámite hay que completar para acogerse al decreto?



Pese a que hay voces que sostienen que el IB-Salut debería actuar de oficio con todos los pacientes que sobrepasaran estos plazos, lo cierto es que debe ser el propio perjudicado el que presente la solicitud en el hospital en cuya lista de espera esté registrado. Una vez que se haya comprobado que efectivamente se ha incumplido el plazo máximo establecido en el apartado anterior, el Servei de Salut debe dictar y notificar una resolución antes de diez días en la que indicará al usuario en qué centro será atendido, operado o sometido a una prueba diagnóstica. El paciente podrá ser derivado a otro hospital público, incluidos el Sant Joan de Déu y la Cruz Roja, o a cualquier otro centro sanitario con el que el IB-Salut haya suscrito algún tipo de concierto.



¿Qué plazo tiene el paciente para decidir si se acoge a la oferta?



El paciente tendrá un plazo de diez días para aceptar el centro alternativo que se le ofrezca. Una vez aceptado, el Servei de Salut está obligado a prestar de manera efectiva la asistencia en el centro ofrecido y a pagar los gastos derivados de esta si los hubiera.



¿Qué procesos asistenciales quedan excluidos de esta garantía?



Lógicamente, el decreto excluye de estos tiempos máximos la atención sanitaria de urgencia entre los que cita expresamente los reimplantes de miembros y la asistencia a pacientes con quemaduras así como los trasplantes de órganos y tejidos que dependen de la disponibilidad de los mismos.

Estos plazos máximos tampoco son aplicables en las técnicas de reproducción humana asistida (que pueden requerir esperas hasta alcanzar las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo), las vasectomías o ligaduras de trompas, las consultas externas de optometría, de enfermedad del sueño y los cribados poblacionales preventivos. También quedan fuera las operaciones quirúrgicas de obesidad mórbida y las de reasignación de sexo de los colectivos trans. No obstante, en este último caso el decreto especifica que "en caso de que (una demora importante) pueda comprometer las relaciones sociales o laborales o el estado anímico de tal forma que puedan derivar en una patología", se ajustarán las demoras a las "necesidades personales de cada caso".



¿En qué supuestos queda suspendida esta garantía?



Cuando el paciente solicite un aplazamiento de la atención sin renunciar a ella; cuando concurran motivos clínicos que aconsejen demorar la asistencia y en situaciones de catástrofe, epidemias, huelgas o disfunciones graves que afecten a uno o a más de un centro o servicio sanitario. El cómputo del plazo máximo se reanudará una vez que desaparezcan estas disfunciones.