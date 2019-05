Comissió Feminista UIB pide la dimision de Miquel Deyá por las becas discriminatorias

Comissió Feminista UIB han denunciado este jueves que Miguel Deyá, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de les Illes Balears (UIB) está discriminando a los estudiantes al "promocionar" las becas del Real Colegio de España en Bolonia –dirigidas solo a titulados varones, hispanos y católicos– y piden su dimisión.



La polémica ha surgido después de que la UIB publicara la convocatoria de las becas que ofrece el Real Colegio de España en Bolonia, que son solo para los varones descritos y con conducta irreprensible, según las bases de las becas que difundió el martes la Facultad de Filosofía y Letras. Tras hacerse público, alumnos de la Universitat lo denunciaron a la Oficina de Igualdad de la UIB, que respondió diciendo que habían trasladado la queja a la Sindicatura de Greuges y al rectorado para que dicha situación "no vuelva a ocurrir".



Ese mismo martes, Miquel Deyá reconoció haber difundido la convocatoria de las becas instituidas por el cardenal Albornoz como cualquier "otro concurso de méritos que pueda ser de interés para los alumnos y recordaba el prestigio de la institución, que se remonta al siglo XIV y Antonio Nebrija, autor de la primera gramática española, uno de sus alumnos más destacados.







El decano se preguntaba si una institución del siglo XIV puede ser juzgada en cuestiones de igualdad con criterios del siglo XXI, lo que para Deyá "resulta un poco absurdo". Este jueves Comissió Feminista UIB criticaban en su cuenta de Facebook que el decano "no solo promociona becas que discriminan por sexo, raza o religión, sino que además se reafirma. ¡Vergüenza! En la UIB lo tenemos claro #Deyàdimissió".



El cartel que se está difundiendo pidiendo la dimisión del decano lleva por título "¿Sabías que Miquel Deyá discrimina a los estudiantes para acceder a una beca?" y se contraponen los requisitos de la convocatoria del Real Colegio de España en Bolonia con el artículo 4 sobre no discriminación del Estatuto del Estudiante Universitario.



También se han hecho eco de esta petición, a través de sus cuentas en Twitter, SEPC UIB, el núcleo del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes en la UIB y la cuenta oficial del referéndum simbólico en la Universitat sobre el modelo de Estado, ReferèndumUIB.





A la UIB no volem degans que promoguin beques discriminatòries per qüestions de sexe, raça o religió!#Deyàdimissió https://t.co/s1YhUm3e8Q — SEPC UIB (@SEPC_UIB) 22 de mayo de 2019