Relato de un 'vuelo alcohólico' a Mallorca: "Aquello parecía un bar"

"Fue como estar en un bar. Fue muy desagradable. Un grupo de pasajeros se había dejado la decencia en casa. No respetaban a los otros pasajeros: niños, personas mayores, incluso una mujer con síndrome de down, que estaba absolutamente petrificada y muy asustada".

Éste es el relato que ha hecho un turista irlandés de un viaje realizado este mes desde Belfast (capital de Irlanda del Norte) al aeropuerto de Son Sant Joan. En una entrevista con un programa de la BBC, Ollie Forsyth se muestra escandalizado por la odisea que vivió a bordo en compañía de un grupo de pasajeros borrachos.

Él asegura que fue consciente del problema desde el momento en que, con su mujer, entraron en el avión. Forsyth vio sorprendido cómo había pasajeros que mostraban evidentes signos de embriaguez y tenían dificultades para andar.

Estuvieron a punto de volver por donde habían venido y no coger al avión, pero decidieron seguir adelante confiados en que la cosa no fuera a más durante el viaje. Sin embargo, cuenta este testigo de los hechos, no fue así. La situación no se normalizó.

Un numeroso grupo de pasajeros que se iban de despedida de soltero a Mallorca celebraron como preludio una fiesta aérea en toda regla, gritando y apropiándose en exclusiva del carrito de bebidas, según el relato realizado por Forsyth al programa 'Nolan Show' de BBC Radio.

La situación fue tan descontrolada que, al aterrizar en Palma, agentes de la Guardia Civil estaban esperando. "Estuvimos esperando en el avión durante 30 ó 45 minutos. Nos dijeron que algunos de ellos iban a ser detenidos", refiere.

El programa de la BBC ha recogido el testimonio de un portavoz de Easyjet, que asegura que la compañía tiene constancia de que estos pasajeros estuvieron bebiendo su propio alcohol durante el vuelo.

"La tripulación está preparda para gestionar situaciones y actuar de forma apropiada para asegurar la seguridad del vuelo. La seguridad de los otros pasajeros no se vio comprometida en ningún momento", argumenta.

Durante esta legislatura, el Govern ha hecho propuestas contra el consumo desmedido de alcohol en vuelos y en aeropuertos, para evitar este tipo de desmanes incívicos.