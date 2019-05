Las trabajadoras de las escoletes se movilizan para pedir un sueldo digno

Más de un centenar de trabajadoras de las escoletes infantiles se ha concentrado este martes para protestar contra las condiciones del convenio colectivo que se ha negociado con la patronal y que está previsto que se firme mañana. Entre el 80 y el 90 de las escoletes privadas, así como las públicas que trabajan con subcontratas, repartidas por toda Baleares, ha secundado esta huelga, lo que ha supuesto que muchos de estos centros han permanecido cerrados durante toda la jornada.

La movilización laboral ha sido convocada por el sindicato Comisiones Obreras, que ha organizado una protesta masiva en la calle Oms, en Palma, donde las manifestantes han exigido un convenio digno, de tal forma que puedan cobrar un sueldo que les permita subsistir.

El convenio que se les ofrece no alcanza ni siquiera el salario mínimo profesional, establecido en mil euros al mes, por lo que Comisiones Obreras ha anunciado que no va a aceptar estas condiciones económicas y ha invitado al resto de representantes de la mesa de negociación que se sumen a esta postura.

Las trabajadoras han recordado que la fase escolar entre cero y tres años es una etapa fundamental para el desarrollo de los niños, una situación que no se reconoce desde la patronal. Recordaron que no se trata únicamente de un trabajo de guarda y custodia de los niños, sino que empiezan la fase de aprendizaje que después les ayuda a iniciar la siguiente etapa escolar.

Antoni Baos, de Comisiones Obreras, ha indicado esta mañana que el seguimiento ha sido masivo, ya que las trabajadoras no están dispuestas a aceptar un convenio que, como mínimo, no se les ofrezca un sueldo de mil euros, suficiente para poder subsistir. Se ha quejado de que fuera el único sindicato convocante y ha anunciado que CC OO se va a negar mañana a negociar el acuerdo que se discute desde hace dos años con la patronal por considerar que el sueldo que se ofrece es insuficiente. Ha recordado que este colectivo está especialmente feminizado, ya que más del 90 de las personas que trabajan en las escoletes son mujeres, razón de más por las que se debe ofecer un sueldo acorde a la responsabilidad que asumen al cuidar de niños tan pequeños.

El sindicalista ha explicado también que el Govern considera que este servicio no es esencial, por lo que no se han fijado servicios mínimos. Ello ha supuesto que muchos centros han cerrado y los padres no han podido llevar hoy a sus hijos a la escoleta.

"Creamos sonrisas por un sueldo de risa", es uno de los eslogan que han gritado las manifestantes, que han ido enumerando los centros cuyas trabajadoras han secundado la movilización en su totalidad, lo que ha supuesto que las escoletas se han visto obligadas a cerrar sus instalaciones durante la jornada de este martes por falta de personal.

Esta huelga se ha convocado en toda España, dado que el convenio que se está negociando es a nivel estatal. En el resto del país, según han señalado fuentes sindicales, el porcentaje de seguimiento ha sido muy similar que en las islas.

Por otra parte, la patonal representada por la Escola Católica de Balearse ha denunciado que el Govern no hubiera acordado unos servicios mínimo, lo que en su opinión demuestra que el Ejecutivo considera que el trabajo que se realiza en las escoletes no representa un servicio esencial para la comunidad.

El Govern ha invitado a la patronal y a los sindicatos a alcanzar un acuerdo y ha recordado que esta movilización afecta a los centros de titularidad municipal y a las privadas, no así a las escoletas que dependen del Govern.