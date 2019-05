Comienza en Palma la campaña para prevenir el cáncer de piel

Esta mañana se ha iniciado en Palma una campaña para prevenir el cáncer de piel, organizada por la Asociación contra el Cáncer de Baleares, el Colegio de Farmacéuticos y la asociación de dermofarmacia.

Para concienciar de la importancia que representa proteger la piel del sol, esta mañana se han instalado carpas informativas en seis municipios de Baleares, con el principal objetivo de informar sobre la necesidad de protegerse adecuadamente de los rayos solares. En estas carpas se informa el fototipo de piel que tiene cada persona a través de una medición de la melanina. Al mismo tiempo, se indica el protector solar que se necesita, regalando a cada ciudadano una muesstra de dicha crema adecuada.

El cáncer de piel es una enfermedad maligna que se produce por el crecimiento descontrolado de las células, que tienen la capacida de invadir los tejidos y las estructuras sanas de su alrededor, así como de otros órganos del cuerpo. Aunque existen varios tipos de cancer de piel, los más agresivos son los melanomas y los carcinomas.

El presidente de la asociación del cáncer, Javier Cortés, ha destacado la importancia que tiene la protección de la piel para evitar el cáncer, sobre todo para cierto tipo de población como son las mujeres embarazadas, los niños y las personas mayores que se medican.

Cortés ha señalado que se ha detectado un aumento del número de enfermedades de piel, no solo en Baleares, sino también en otras regiones. Ha insistido en que mucha gente no le da importancia a este tipo de enfermedad, porque muchas veces no es mortal,pero destacó que la población debe concienciarse de la importancia de este tipo de cáncer.