Turismo da de baja 5.439 plazas turísticas en Mallorca

La conselleria de Turisme ha dado de baja un total de 5.439 plazas turísticas en Mallorca, porque los propietarios no han cumplido con las obligaciones a las que se comprometieron. Esta cifra la han facilitado esta mañana la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, y el director general de Turismo, Antoni Sansó, que estas plazas se han dado de baja de forma definitiva, por lo que ya no se volverán a otorgar. Estas decisiones responden a la aplicación de la ley aprobada en el año 2016, que realizó un cálculo de 120.000 plazas que fueron aprobadas por excepción de las normas.

Estas medidas únicamente se han aplicado en Mallorca, ya que el resto de islas tienen concedidas las competencias en materia turística.

La ley, según ha explicado la vicepresidenta, prevé un decrecimiento en los próximos años de 120.000 plazas, que en su día, pero a partir de la ley del año 1999, se dieron en base a la excepcionalidad de la norma. Al darse de baja las más de cinco mil primeras plazas, lo que empieza es el periodo de decrecimiento de este techo turístico. Ello, según ha dicho Busquets, no representa que puedan venir menos turistas, sino que pueden venir los mismos, aunque repartidos durante todo el año, ya que una de las prioridades de la política del Govern es alargar la temporada, de tal forma que las visitas no se concentren únicamente en los meses de verano.

Las plazas que se han eliminado, y que no se volverán a vender, son tanto de alquiler turístico como de hospedaje en hoteles u otro tipo de establecimiento. Sansó ha detallado que hay muchos propietarios que, al darse cuenta de que no podrán cumplir con los requisitos que exige la nueva ley, han dado voluntariamente de baja dichas plazas. El resto ha sido consecuencia de las anomalías que han detectado los inspectores de la conselleria y que no se han resuelto, pese a que a los propietarios se les ha dado unos plazos para solucionar los fallos.

La normativa turística estableció unn techo de 435.000 plazas. Con estas bajas de plazas, según los responsables turísticos, el número de hospedajes para turistas va bajando, hasta el extremo de que la ley prevé que se eliminen hasta 120.000 plazas en los próximos años.

Del número de bajas, la mayoría ha correspondido a viviendas de alquiler turístico. En concreto han sido 4.888. El resto han correspondido a 146 en agroturismos, 286 en hoteles interiores, 10 a hoteles rurales y 112 a oto tipo de hoteles.

Los responsables de la conselleria han adelantado que se continuarán con la campaña de inspección de estas plazas, por lo que se han mostrado convencidos de que se detectarán nuevas plazas que no cumplen con los requisito que contempla la ley.

La baja de estas plazas no se produce de forma inmediata, sino que antes se inicia un complejo procedimiento administrativo que se puede prolongar durnate meses, según ha señalado el director general de Turismo.

La vicepresidenta ha afirmado que uno de losprincipales objetivos de la ley es conseguir un decrecimiento de plazas que en su día se otorgaron en base a la excepcionalidad y que la norma arrancar desde un número máximo de hospedades, que en un futuro no va a hacer más que bajar en un futuro.