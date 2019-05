Un alumno del colegio San Cayetano gana un concurso mundial de oratoria en inglés

Ennio Campoli Patak, de 16 años, estudiante del colegio San Cayetano de Palma, se ha convertido en el ganador del concurso de oratoria en inglés organizado por la English Speaking Union, por lo que intervendrá en la ONU el próximo año, ha informado este centro de enseñanza.

El International Public Speaking Competition (IPSC) se celebra desde el año 1981 y, en esta ocasión, tuvo lugar del 13 al 17 de este mes. Al concurso celebrado en la capital británica han asistido los mejores oradores de 52 países, elegidos entre más de un millón de jóvenes de entre 16 y 21 años de edad.

Como vencedor de la IPSC 2019, Campoli pronunciará un discurso en la sede la ONU en Nueva York el próximo año.

Campoli estudia 1º de Bachillerato en el colegio San Cayetano de Palma y es miembro del Club de Debate y Oratoria de este centro, coordinado por las profesoras Laura Ferreras y Marta Fuster.

Consiguió su pase a la Internacional Public Speaking Competition (IPSC 2019) tras vencer, en categoría senior, la IVª edición del Public Speaking Contest que organiza Fundación Educativa Activa-T. Anteriormente se alzó con el premio en categoría junior y, con su equipo de debate del colegio San Cayetano, fue campeón de la VIª Liga de Debate ESIC de Baleares.

Durante esta competición internacional, Campoli convivió con jóvenes de 52 países de todo el mundo y expuso ante el público dos discursos, uno preparado y otro improvisado.

En la fase de clasificación, su primer discurso preparado tenía que estar relacionado con el siguiente tema: "La mentira es rápida pero la verdad permanece" y tenía que tener una duración de 5 minutos. El estudiante mallorquín lo tituló: "Covering our eyes with lies".

Después fue el turno del discurso improvisado. Los participantes tenían 10 minutos para prepararse un discurso relacionado con alguna de las 3 frases históricas que les proponían los jueces. Ennio escogió la frase de Lincoln "The ballot is stronger than the bullet" y demostró su solvencia en su discurso de 3 minutos.

Tras estos dos discursos, el jurado escogió a los 6 participantes de la gran final, que se celebró el pasado viernes: John Rafael Faustino de Filipinas, Greta Pangonyte de Lituania, Yixian Chen y Fan Yuehang de China, Justin Lai de Australia y Ennio Campoli Patak, representante de España.

Los seis jóvenes ofrecieron sus discursos sobre el tema "La esencia de la naturaleza". El discurso de Ennio se tituló "A search for perfect imperfection".

El jurado de la International Public Speaking Competition y los representante de la English Speaking Union destacaron de Campoli su capacidad de improvisación y de responder a las preguntas. También subrayaron su buena educación y su sociabilidad.