"No es obligatorio vacunarse, pero se presiona a la gente para que lo haga"

"La Associació Naixença no es antivacuna, no es antinada", comienza una interlocutora de este grupo creado en Balears en 1999 con el objetivo de promover un parto/nacimiento fisiológico y respetado que prefiere mantener el anonimato.

"En el Estado español no es obligatorio vacunarse, pero se está presionando y coaccionando tanto a la gente que parece que sí lo es. Como pasó recientemente con la vacuna de la tos ferina para las mujeres embarazadas. Muchas no quisieron ponérsela pero se les dijo tu hijo puede morir si no te la pones, a eso me refiero. Y sé de lo que hablo porque trabajo con mujeres", continúa.

En la Associació, subraya, hay plena autonomía para decidir qué hacer con las vacunas. "Hay gente que se las pondrá y otra que no, pero legalmente no es obligatorio hacerlo aunque a través de las coacciones se acaba convirtiendo en algo obligatorio", reitera una impresión particular que extrapola a la actual polémica con el repunte del sarampión por, discrepa, la posición de los antivacunas.

"El sarampión lo tenemos desde siempre. ¿Y qué problema había? Se pasaba y ya está. Todo este ruido mediático parece una actuación de presión por parte de la industria farmacéutica para que en breve vuelva una vacunación masiva contra esta enfermedad", interpreta de forma individual desvinculando esta opinión de Naixença.

Sobre qué vacunas le parecen más perjudiciales, no duda en señalar en primer lugar a la del virus del papiloma humano, un fármaco que "no creo que sea necesario ni desde luego recomendaría a ninguna madre que la pusiera a su hija". La de la gripe, "¿para qué sirve? Cada vez hay más", apunta, tampoco despierta sus simpatías.

A nivel general, opina que falta información oficial sobre las vacunas antes de ponérselas a la población, acción para la que sugiere que debería ir precedida de un "consentimiento informado".

Por contra, cree que las personas que deciden no vacunarse están mejor informadas porque han adoptado una decisión más difícil, a contracorriente de la mayoría. "No, me parecería fatal que se instaurara una vacunación obligatoria. Haremos mutar a todos los virus y aparecerán nuevas enfermedades", pronostica.