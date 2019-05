Dimite el vicecanciller de Austria tras la aparición de un vídeo suyo grabado en Ibiza

Der Spiegel, The New York Times, The Whasington Post... la prensa de medio mundo no habla de otra cosa: la reunión que el vicencaciller autriaco Heinz-Christian Strache mantuvo en Ibiza con unos empresarios rusos para intercambiar favores en julio de 2017.

El diario Sueddeutsche Zeitung y el semanario Der Spiegel han publicado extractos de vídeos grabados con cámara oculta en los que supuestamente muestran a Heinz-Christian Strache, el líder del Partido de la Libertad de extrema derecha de Austria, reunido en Ibiza una mujer que dice estar interesada en invertir grandes cantidades de dinero en la nación alpina. La prensa alemana que lo ha publicado aseguran que la reunión, que tuvo lugar meses antes de las elecciones parlamentarias de Austria (en 2017), fue claramente una trampa tendida para comprometer a los dos políticos, aunque no está claro quién estuvo detrás.



Esta información ha provocado que los partidos de la oposición austriaca pidieran el viernes que el vicecanciller del país renunciara ya que en las imágenes aparece, aparentemente, ofreciendo lucrativos contratos gubernamentales a un potencial benefactor ruso.

Finalmente, el vicecanciller y líder del ultraderechista Partido por la Libertad (FPÖ), Heinz-Christian Strache, ha presentado hoy la dimisión. En una comparecencia ante los medios de comunicación donde no ha aceptado preguntas, el máximo dirigente de la extrema derecha austríaca ha anunciado que renuncia a su posición en el gobierno y a su liderazgo en el FPÖ.



Lucrativos contratos



En el video, cuya fuente los periódicos se negaron a revelar, a Strache y a su colega de partido Johann Gudenus explican a una mujer anónima que puede esperar lucrativos contratos de construcción si compra un periódico austriaco y apoya al Partido de la Libertad. Sueddeutsche Zeitung y Der Spiegel aseguran que las imágenes fueron autentificadas por un experto en vídeo forense.

Según los dos periódicos alemanes, el vídeo abarca unas seis horas de conversación (en cuyo trasncurso se bebe mucho alcohol) en una villa en Ibiza entre los políticos austriacos y una mujer que afirmaba ser la sobrina de un prominente hombre de negocios ruso. Además de discutir posibles inversiones en Austria, incluida la compra del influyente periódico sensacionalista Kronen Zeitung, Strache también parece sugerir formas de canalizar dinero a su partido a través de una fundación con la que no puedes conectarle para eludir las normas austriacas sobre donaciones políticas.

No hay indicios de que alguna de las inversiones rusas que se trataron en esa reunión haya tenido lugar antes o después de las elecciones parlamentarias, en las que el Partido de la Libertad quedó en tercer lugar con casi el 26% de los votos, según informa The New York Times.

El Partido de la Libertad (FPÖ) es una formación política ultraderechista presidido por Heinz-Christian Strache, a quien se le considera un político populista que ha generado multitd de controversias por su mensaje abiertamente xenófobo.