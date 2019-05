Los interinos de sanidad tienen derecho a la carrera profesional

Primero fueron los médicos interinos y ahora ha sido al resto de personal de la sanidad balear, a los que un juez de Palma ha reconocido que tienen derecho a percibir la totalidad del complemento por la carrera profesional. El magistrado acepta la demanda del sindicato UGT, que presentó en nombre de 30 afiliados, todos ellos trabajadores, de distintas categorías, de la sanidad balear.

La novedad de esta sentencia es que, por primera vez, se incluye a todas las categorías laborales, y no únicamente a los médicos, como beneficiarios de este complemento económico. La conselleria de Sanidad distingue, no solo laboralmente, sino también económicamente, entre funcionarios de carrera y trabajadores interinos. A todos ellos se les reconoce la categoría laboral, pero no de la misma forma. Mientras que los funcionarios de oposición cobran la totalidad de este complemento, dependiendo de su categoría laboral, a los interinos únicamente se les paga el 25%. La diferencia entre interinos y funcionarios es abismal.

Según explicó ayer Miguel Ángel Romero, de UGT, si bien esta sentencia únicamente beneficia a los trabajadores que presentaron la demanda, la interpretación judicial se puede extender al resto de empleados interinos de la sanidad balear. El sindicato calcula que unos cinco mil profesionales del servicio de salud se podrían ver beneficiados con esta decisión judicial. Sin embargo, para que puedan cobrar este complemento económico no será tan sencillo. Primero, la conselleria de Sanidad debería renunciar a recurrir la sentencia, con lo que alcanzaría su firmeza. Después debería abrir un proceso de negociación con los representantes sindicales, y alcanzar un acuerdo para pagarles la carrera profesional a todos los empleados sanitarios.

En cambio, si el Govern decidiera recurrir esta sentencia de primera instancia la situación se relentizaría. Además de estar pendientes de la decisión del TSJB, el resto de empleados interinos de la sanidad balear podrían acudir a los tribunales para que se les reconociera el derecho a cobrar este dinero. Si los 5.000 empleados públicos deciden demandar a la administración sanitaria, estas reclamaciones laborales podrían colapsar los juzgados, según advirtió el representante sindical.

Romero explicó que el TSJB es el único tribunal superior que no ha reconocido el derecho de los interinos a cobrar este complemento. Sin embargo, recordó que el Supremo ha rectificado la decisión del TSJB, por lo que cree que si el Govern recurriera la sentencia, en esta ocasión los jueces darían la razón a los trabajadores y no a la administración.

El sindicato detalló que la decisión del juez que ha dictado esta sentencia (que es el mismo que resolvió la demanda de los médicos) puede afectar a 1.000 facultativos, 1.500 enfermeros, 800 auxiliares de enfermería, 300 técnicos superiores, 400 celadores, 350 auxiliares de administración y 100 administrativos. UGT calcula que si, finalmente, se les reconoce este derecho a los trabajadores sanitarios interinos, al Govern le costaría unos 20 millones de euros.

Romero detalló que hay otras demandas presentadas en las que se reclama el mismo derecho y que espera que el juez se pronuncie en el mismo sentido que en esta última sentencia. "Este derecho se va a consolidar", afirmó el sindicalista.