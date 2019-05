Las islas dispondrán de 561 nuevos puntos de carga de coches eléctricos

Balears contará el próximo año con 561 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Estas estaciones estarán indicadas en una aplicación móvil, que además de señalar su ubicación, también apuntará si están o no ocupadas por otros vehículos.

Este proyecto lo impulsa la conselleria de Movilidad, dirigida por Marc Pons, que invierte ocho millones de euros de los ingresos de la ecotasa, para dedicarlos al de proyecto de cambio energético en el que se ha implicado el Govern.

Se trata de una subvención que se aportará a una empresa privada que realizará estas instalaciones, que tendrán que funcionar las 24 horas del día. A estos 561 nuevos puntos de carga hay que sumarlos a los 361 que ya están funcionando. Las empresas privadas que se han interesado por esta instalación aportan 13 millones de euros. La inversión total es de 22 millones de euros, de los que el Ejecutivo balear aporta el 40%.

Estas nuevas estaciones de energía no serán todos iguales: 200 de ellas serán de carga rápida, de unos 15 minutos. Las otras 361 serán de carga semirápida, que precisan entre dos y tres horas para poder rellenar las baterías. Pons destacó que ya no hay marcha atrás a esta revolución energética y recordó que en el año 2035 ya no se podrá circular con coches de gasolina.

El conseller detalló que han sido 371 las empresas privadas, sobre todo de supermercados o grandes superficies, las que se han interesado en construir uno de estos puntos de energía en sus aparcamientos. Estas áreas tendrán que estar abiertas las 24 horas, aunque el comercio permanezca cerrado. También se han recibido 190 propuestas de administraciones públicas. El Govern exigirá que se permita una forma de pago a través de la aplicación móvil, la tarjeta de crédito o la tarjeta intermodal.

Pons destacó que una carga entera puede suponer un coste entre tres y cinco euros, muy inferior al precio actual que cuesta llenar un depósito de combustible.