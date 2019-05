USO exige ante Educación que convoque a la concertada para firmar las mejoras laborales ya pactadas

Uso Illes Balears, sindicato mayoritario de la educación concertada, en las islas, se ha concentrado hoy frente a la Conselleria de Educación para exigir que convoque a la mesa de concertada con carácter de urgencia para firmar las mejoras laborales acordadas (sexenios y paga de 25 años) así como para continuar con las reivindicaciones históricas del sindicato.

"Nuestro sindicato des del principio del curso escolar viene denunciando la lentitud de Educación en esta negociación colectiva", señala el sindicato en un comunicado. Añade además que en las últimas semanas "registraron un documento solicitando la firma del acuerdo de mejoras laborales incidiendo en la urgencia".

Se quejan de que las mejoras ya pactadas no vayan a llegar hasta la próxima legislatura. "Llevamos más de once años para recuperar parte de lo que se nos quitó en 2010 y no hemos tenido todavía ninguna mejora sobre este asunto", señalan.

De este modo, el sindicato ha denunciado ante la Conselleria de Educación la paralización del desarrollo de la negociación colectiva del acuerdo de 2016 y algunas reivindicaciones históricas como son la financiación del segundo, tercerto y la calendarización del pago del cuarto y quinto sexenio; reducir la jornada lectiva en las etapas de infantil, primaria y educación especial; o equiparar la dotación del personal de atención a la diversidad, entre otras.