Turismo: Solo un tercio de puestos directivos están ocupados por mujeres

El sector turístico tiene esencia de mujer, eso ya lo sabemos por toda la fuerza laboral femenina que ocupa, un 57% del total de trabajadores son de este sexo a nivel nacional, sin embargo únicamente un tercio ocupan puestos de responsabilidad, y a lo más alto, como consejeras delegadas de empresas del ramo solo llegan un 3%. Los datos los ha expuesto este miércoles la secretaria de Estado de Turismo en funciones, Bel Oliver, durante la inauguración del I Congreso Mujer y Turismo, celebrado en CaixaForum Palma.

Mallorca sabe mucho de liderazgo femenino en turismo, sobre todo cuando se está produciendo el cambio generacional en varias compañías de la isla y quienes están copando los puestos directivos son mujeres, según se ha puesto de manifiesto en los debates protagonizados por ejecutivas del entorno turístico, pero todavía quedan barreras para erradicar la brecha de género.

En la próxima legislatura la igualdad será un eje transversal, ha clamado la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha demostrado en diez meses ser un "Gobierno claramente feminista". Para Oliver, el turismo, sector siempre pionero también puede ser "punta de lanza" en materia de igualdad. Dos de cada tres mujeres han sufrido discriminación sobre todo en mandos intermedios, según el portal Turisjob, y el sueldo de las mujeres en hostelería es de 12.563 euros anuales, un 25% inferior al de los hombres, de acuerdo con datos de UGT.



"Escucha activa"

Durante toda la mañana, en el congreso organizado por Turistec, clúster de tecnologías de la información y comunicación aplicadas al turismo, se han sucedido los paneles con mujeres como protagonistas. Isabel Piñero, que representa a un grupo dirigido por cuatro mujeres, reconocía que todavía hay que "trabajar el remordimiento, el sentimiento de culpa que te viene de serie". La vicepresidenta del Grupo Piñero ha destacado que uno de sus pilares estratégicos es fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad, con los retos que supone en realidades tan distintas como República Dominicana y México, donde "se empieza desde abajo". Subrayaba, además, que las mujeres aportan "escucha activa".

Soraya Romero, directora de Sostenibilidad de Iberostar, también se ha referido a que por la circunstancia de estar en 19 países diferentes "a veces no puedes hacer todo lo que quieres" para avanzar en igualdad, sin embargo ha remarcado cómo va cambiando la situación, pues en la franja de 25 a 34 años ya hay un 74% más de mujeres que hombres en puestos directivos. Para Romero, que subrayaba el buen tándem que forma la gestión directiva y la inteligencia emocional, el respeto y la multiculturalidad son fundamentales. Aludía también a que hay que tener en cuenta las necesidades de todo el equipo, incluidas las de los hombres separados, que también requieren de flexibilidad.

Desde Meliá, compañía en la que un 25% son directivas, Lourdes Ripoll, vicepresidenta adjunta al CEO, aludía a que se ha de conseguir llegar al liderazgo por "meritocracia". "Si no queremos tener techo de cristal, tienes que moverte" para llegar a lo más alto compitiendo con los mejores. Claves son "la internacionalización el talento y mucho conocimiento", añadía.

"Las generaciones que vienen son diferentes, pisan más fuerte", ha remarcado María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Lo que hay que hacer es "vivir según tus capacidades y no las creencias", y fomentar aquellas, además de no tener miedo a "levantar la mano" y aportar ideas.

"La mujer tiene que asumir riesgos y atreverse, aprovechar oportunidades y tener un grado de ambición", resumía la directiva de Meliá Lourdes Ripoll. "Mis hijos ni piensan en la brecha salarial, vamos por buen camino", afirmaba Helena Murano, directora de CaixaBank Hotel & Tourism, quien antes recordaba cómo en su trayectoria ha tenido "luces y sombras", por ejemplo tras su tercera baja maternal, en medio de un proceso de fusión bancaria, le dijeran que su situación no le permitía reincorporarse.



Trabajar con profesores

Durante el bloque de análisis de Mujer, Turismo y Tecnología, Elisa Martín, directora de Tecnología e Innovación de IBM, ha abogado por trabajar con los profesores para enfrentar "las limitantes" que se crean todavía en el entorno y ayudarles a gestionar las áreas de tecnología "porque no saben lo que hacemos". En un sector en el que priman la creatividad, el trabajo en equipo y el talento, "otra cosa son los sesgos inconscientes, creados de forma histórica y muy marcados, que son los que no crean vocaciones", ha alertado Martín, quien no fue consciente ser mujer hasta que asumió el puesto directivo.

Carmen Guerrero, directora general de Etool Innovation, ha subrayado la importancia de que materias como la robótica se cuelen en las escuelas y Dolores Ordóñez, vicepresidenta de Turistec, ha puesto sobre la mesa el problema de Baleares: "No hay ni mujeres ni hombres ingenieros, no tenemos mano de obra cualificada".