Dudas ante el control de jornada laboral

Tras cuatro días de la entrada en vigor de la normativa que regula el registro de jornada obligatorio en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado el sistema. La justicia de la UE considera que los Estados miembros deben imponérselo a los empresarios, aunque no precisa como ha de hacerse. Las dudas son muchas, para los trabajadores y los empleadores. El abogado y graduado social de DMS Consulting José Manuel Raya, con la participación del director de las tiendas Beds, Toni Molina, respondió ayer en un chat de Diario de Mallorca. "Muchas empresas se darán cuenta ahora de las horas que trabajan sus empleados".

Altos directivos y autónomos están exentos de control, con deportistas profesionales, artistas y representantes de comercio hay dudas.



Ventaja

Una herramienta de prueba

El registro de control horario es una herramienta de prueba que en teoría está pensada para acreditar las horas extras ante Inspección de Trabajo; esta es la principal ventaja para el trabajador.



Horario cumplidao

No cabe sanción del empresario

Difícilmente un empresario va a poder sancionar a un empleado que sin haber recibido orden expresa en caso de punta de trabajo abandone su puesto. Pero, por ejemplo, no puedes dejar a alguien en una mesa sin comer o en una peluquería a medio peinar, es decir, en determinados sectores hay que terminar los servicios. Sin embargo, todo lo que exceda de la jornada ordinaria se tiene que compensar, sobre todo en descanso.



Inicio de la jornada

Cuándo empieza a contar

La jornada arranca cuando se empieza a prestar el servicio dentro de la empresa. El tiempo empleado para cambiarse de ropa no cuenta, el del traslado tampoco. La norma general se dicta así, salvo que se especifique lo contrario en los diferentes convenios.



Traslados

Por norma, no computan

Hay sentencias, por ejemplo de visitadores médicos, que dicen que el trabajo empieza con el primer traslado, e igual prima en el de los comerciales, pero por norma general los desplazamientos no cuentan. En salidas del territorio, en el caso de un viaje, se computa a partir de cuando se llega al destino (no en el momento de partir en el aeropuerto) y el tiempo efectivo de trabajo (el tiempo de disponibilidad no siempre lo es).



Sistemas de control

Queda en manos de la empresa

El Gobierno lo ha dejado abierto. Una pyme puede perfectamente llevar el control en papel, no necesita sistema tecnológico. Aquella gran empresa que combine trabajo físico y comercial, o con trabajo en el domicilio, algún día tendrá que utilizar sistemas mixtos, y las grandes y medianas, más los que hacen teletrabajo, mejor los sistemas tecnológicos. Con las huellas y el reconocimiento digital, muy de moda ahora , hay muchas dudas sobre su legalidad, mejor ir con cautela. Con la geocalización también se ha de ir con cuidado, cabe en el momento único y exclusivo del fichaje y se ha de informar al trabajador y actualizar los contratos al respecto.



Horas extras

Voluntarias para las dos partes

¿Qué pasa en el caso del trabajador que va antes o se queda más tiempo porque así lo quiere? Las horas extras son voluntarias, tanto para el trabajador como para la empresa, por ello se deben establecer cláusulas de prohibición de horas extras, salvo previa autorización expresa del superior jerárquico.



Dilema

Me he olvidado de fichar

Algunos sistemas han incluido su manipulación para poder rectificar el olvido de un trabajador, pero se está cuestionando su eliminación; Inspección de Trabajo prefiere sistemas no manipulables ni por error. Si un día no se hace, no pasa nada, es un error.



Hostelería

Si hay fraude, seguirá

Las primeras alertas de incumplimiento ya han saltado, máxime en Balears, por el dominio del sector turístico. Probablemente Inspección del Trabajo empezará a actuar por aquellas pequeñas empresas que actúan al margen legal. Las que lo hacían mal, seguirán haciéndolo mal, pero los empleados tendrán a su favor el medio de prueba, a no ser que este también se esté incumpliendo. Es un buen momento para la regularización.



Denuncia

A partir de cuándo puedo

Una hora extra no pagada o compensada ya es denunciable por incumplimiento de jornada. La denuncia ante Inspección de Trabajo es anónima y gratuita, los whatsapps son válidos como prueba. Otra cosa es la demanda laboral: no es anónima.



Asuntos propios

Cita médica o en el colegio

Las salidas en estos casos se deben marcar como entrada y salida, incluso el tiempo de café o de salir a fumar no es efectivo, salvo el especificado para bocadillo, si lo hubiera.