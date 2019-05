"El lideratge de MÉS ha convertit les Balears en un referent per a l'esquerra"

­Miquel Ensenyat, candidat de MÉS per Mallorca a la Presidència del Govern, ha mostrat el seu convenciment que el pròxim 26 de maig la ciutadania propiciarà noves majories progressistes, encara que ha cridat a la mobilització de l'electorat d'esquerres "perquè desbordem les urnes d'il·lusió i d'esperança enfront del neguit i la crispació de la dreta, perquè puguem continuar fent de les Balears un baluard dels drets socials i democràtics, per continuar treballant per a la majoria i no per a uns pocs".

Ensenyat ha dit que el treball fet aquests quatre anys és la millor demostració del valor del vot a MÉS per Mallorca. "Estam orgullosos de la nostra capacitat de pacte i d'arribar a acords, però és innegable que sense el lideratge de MÉS no tendríem les principals fites aconseguides, que han fet de les Balears un referent de l'esquerra verda europea", ha afegit el candidat ecosobiranista. L'encara president del Consell ha posat com a exemple de les polítiques "amb el segell de MÉS" les lleis de residus, canvi climàtic, fosses, LGTB, igualtat o protecció animal, a més de l'aprovació de la renda social garantida, l'impost de turisme sostenible i el Parc Natural del Trenc, sense oblidar la regulació del lloguer turístic o la recuperació de milers de docents i personal sanitari.

Amb aquest aval, Ensenyat ha presentat un projecte de govern per a totes les persones "com el que sabem fer a MÉS, des d'aquí, sense pressions d'interessos externs ni dels grans lobbys". Així, ha fixat com les seves prioritats garantir l'accés a l'habitatge, impulsar el transport públic i continuar diversificant l'economia i desestacionalitzant el turisme per evitar la saturació estival i l'aturada laboral a l'hivern.