Miguel Durán: "Ser ciego es jodidillo, pero no quiero compasión de la mala"

Miguel Durán (Azuaga, Badajoz, 1955) lanzó la ONCE moderna como director general, presidió Tele Cinco y Onda Cero. Abogado, ha actuado de defensor en la Operación Gürtel. Enamorado "de la ensaimada de cabello de ángel", ha escrito con Esther Jaén sus memorias en 'Lo que hay que ver'.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Es más inteligente porque es ciego?"

—Porque soy ciego, me he espabilado un poco más. La ceguera no comporta más inteligencia, sino un menor acceso a la información que debe suplirse con dedicación.

—¿La ceguera agudiza los otros sentidos?

—Sí, por una mera ley de la compensación. La vista se suple con el sentido del humor, y a veces con el sentido común.

—En la Gürtel se condenó al personal de tropa.

—Se condenó injustamente a quienes ni participaron en esa guerra. La Gürtel está envenenada porque se politizó y se fastidió, ni los jueces la ven con imparcialidad o la aprecian en su contexto. Como le decía Luis Mejía al Tenorio, "imposible la habéis dejado para vos y para mí".

—Su libro explica "cómo superé los grandes complejos de aquel ciego adolescente que fui".

—Lo superé con voluntad y a base de esfuerzo. Sufres, tienes complejos que son fuente de miedo, de frustraciones y autolimitaciones. Sin voluntad, no sales por más manos que te echen.

—Quién querría ser ministro, pudiendo ser Miguel Durán.

—Siguen perdiendo el culo por ser ministro, prefiero ser magistro. En un ministerio tienes las manos atadas y te apuntan los focos. A mí también, porque me lo gané a pulso. Pisé muchos callos, pero yo tenía un poder distinto.

—Pagando a los ciclistas del equipo ONCE en negro.

—Era un comportamiento necesario en aquel mundo. Hay que analizarlo con los criterios imperantes entonces, cuando la propia Hacienda captaba el dinero en B con los AFROs de Solchaga.

—Usted es discapacitadamente incorrecto, no admite misericordia ni caridad.

—No estoy en ese lenguaje. Ser ciego es jodidillo, pero no quiero compasión de la mala. Otra cosa es que me ayuden si se me cae algo al suelo, para no tener que arrastrarme.

—¿De verdad le hubiera propinado una patada a Garzón en pleno centro?

—En algún momento de mi vida, sí. Ahora no querría manchar la puntera de mi zapato. No me he vuelto a encontrar con Garzón, aunque a lo mejor él me ha visto y yo no.

—Encima, Berlusconi duda sobre su ceguera.

—Silvio y otros son en eso muy amables, ensalzan mis supuestas capacidades bromeando que no soy ciego. Pero Silvio sabe que yo me he perdido bellezas que él no.

—Dudo que usted mismo sea consciente del poder que tuvo.

—No fui consciente del poder que tuve o que me atribuyen. Lo cual supone una carencia, porque significa que tampoco lo ejercí en toda su magnitud.

—Le pilló muy joven.

—Lo viví apasionadamente, como el treintañero que era. A esa edad, se llevan las intenciones muy por delante de la reflexión.

—¿El 26M votará lo mismo que el 28A?

—No. Voté a Vox en el Congreso y a Ciudadanos en el Senado. En las municipales votaré a la alcaldesa de Sant Boi, del PSC, y en Europa me gusta mucho Javier Nart.

—De hecho, casi le debemos a usted el invento de Vox.

—El invento de Vox se lo debemos a Rajoy.

—Usted ha sido más claro que Albert Rivera sobre la fallida operación ultra de Libertas.

—Hay gente que no tememos a los fracasos y los explicamos con toda nitidez, mientras que a otra gente no le gusta hablar de operaciones fallidas. Es un error, lo que el pueblo llano te compra mejor es la sinceridad.

—Empezó en política a la izquierda, y acabó en otro Duran i Lleida.

—Guardo una buena relación con Josep Antoni, aunque le he reprochado que no se apeara antes del independentismo que luego descarriló. Se bajó con el tren fuera de agujas y así se perdió un buen político.

—¿Los vendedores del cupón son unos potentados?

—Lo fueron, porque la fisonomía del juego de azar se ha puesto chunga. En mis tiempos ganaban cuatrocientas mil pesetas de los noventa por jornadas de cinco a seis horas, muy por encima del salario medio.

—También habló catalán en la intimidad con Aznar.

—Le tendí una pequeña trampa y le hablé en catalán. Su respuesta fue "¿qué dices?" En TV3 quiso señalar que no tendría inconveniente en emplear alguna palabra en un círculo reducido, pero lo expresó con el trasero.

—¿El dinero todo lo corrompe?

—No, no, no, no. Los tópicos exageran sobre un mero valor de cambio. El dinero no da la felicidad, pero jode mucho cuando no se tiene. Y ayuda a hacer felices a los demás.