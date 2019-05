Tecnología y turismo se analizan con ojo global en CON-X2019

Más de 300 representantes de la industria global de viajes se han reunido este martes en Mallorca en un evento en el que han estado presentes 45 países a través de empresas turísticas de tecnología. El congreso Con-X 2019, organizado por TravelgateX, en Son Termes, Bunyola, ha arrancado con la participación de Terry Von Bibra, vicepresidente de Europa en Alibaba, quien ha expuesto la creciente importancia del mercado chino en el sector viajes y cómo el país se ha convertido en uno de los mercados con más potencial a nivel mundial.

''Estudiar cuidadosamente la forma de navegar, buscar, comprar y pagar sus vacaciones online es sin duda el primero paso para tener éxito'', ha señalado Von Bibra sobre el viajero chino. Ha añadido que la tecnología no solo está para innovar, si no para ayudar a los consumidores y hacer todo el proceso relacionado con los viajes "más fácil y ágil". En este sentido ha destacado que el mercado chino es no ''mobile only'' refiriéndose a que los consumidores asiáticos usan ahora sus móviles para hacer la mayoría de sus compras.

Por su parte, Gloria Macías-Lizaso, directora de Grandes Cuentas de Microsoft y responsable de turismo en la compañía, se ha referido a que los consumidores hoy en día se mueven más rápido que nunca y saben exactamente lo que necesitan: "Nuestro deber es identificar sus necesidades y entender cómo podemos simplificar su día a día, ya sea a la hora de buscar un hotel o notificarles a tiempo real la información importante como los cambios de horarios de sus vuelos".

Macías-Lizaso ha resaltado que las empresas turísticas siguen subestimando el potencial de la realidad virtual y de la inteligencia artificial, a pesar de que es "relativamente sencillo" implementar esta tecnología en los hoteles. Por ejemplo, a través de ellas se puede personalizar las habitaciones o interconectar a los empleados para comunicarse sobre las incidencias posibles y resolverlas rápidamente.

Mientras Kotaro Kumagai, responsable de viajes en Rakuten, ha hecho referencia a la importancia no solo de la innovación sino al trabajo en equipo y especialmente con otras empresas. Esta compañía cuenta con cerca de 1,3 billones de usuarios a nivel mundial. Kumagai ha destacado la importancia del machine learning. ''Gracias a la inteligencia artificial y al machine learning, podemos predecir con antelación los productos que los consumidores desean y ofrecerles así una mejor experiencia".

La ronda de ponencias la ha cerrado Isaac Hernández, Country Manager de Google España y Portugal. ''Muchas personas dicen que la transformación está hecha, que no hay nada más después de esto. Pero en Google sabemos que la transformación apenas acaba de empezar'', ha dicho Hernández. "Lo que nos depara el futuro es fascinante", asegura. Para él, la clave del éxito es sin duda mezclar la innovación, la tecnología y las personas, porque "es importante crear un producto teniendo en cuenta los usuarios". También se ha referido a que la infraestructura, la seguridad, big data, machine learning y la accesibilidad deberían ser los principales pilares de una empresa y son el camino a seguir para los próximos años.

Los asistentes también han participado en dos mesas redondas en las que se trataron temas relacionados con la tecnología y turismo en el mercado B2B y B2C. Lee Hayhurst, editor jefe de Travolution, y Ginés Martínez, consejero delegado de Jumbo Tours, han sido los moderadores en los encuentros con Manny Fontenla, presidente de Logitravel; Andrés García, CFO de Hotelbeds; Nigel Horne, CEO de Europa Webbeds; Martin Kleinman, director Hotel Partnership de Lastminute.com; Carlos Ríos, CTO de Hotel Urbano; Ricardo Fernández, Managing Director de Destinia, y Juan Pablo Lafosse, consejero delegado de Almundo.