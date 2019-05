Neus Sánchez: "En ningún caso el general Coll tendrá el apoyo de El Pi en Cort"

Neus Sánchez (Palma, 1992) es filóloga catalana, trabajó en la Generalitat y en la implantación en Mallorca de la Plataforma per la Llengua, militó en ERC, cantó 'La Sibil.la' en Bruselas y participa en 'L'elisir d'amore' desde el coro del Principal. Es la número dos del Pi a Cort como independiente.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿La acompaño en el sentimiento?"

—Soy una persona muy optimista, El Pi se ha mantenido en el resultado de las generales y ha resistido la avalancha del efecto Vox, muy negativo para los partidos insulares.

—O sea, que el domingo votó por vez primera a El Pi.

—No, ya les había votado en alguna ocasión.

—El Pi es regionalista, no nacionalista.

—Es un partido que vela por los intereses mallorquines, con una defensa firme de la lengua y cultura propias.

—¿Y usted es independentista?

—No tengo ningún inconveniente con los independentistas, pero no creo que tenga que hablar ahora del proceso catalán, sino del proyecto en que me presento.

—¿Por qué no ha fichado por Més?

—Me siento cómoda porque, al situarse El Pi en posiciones más de centro, también puede llegar con más facilidad a espacios de consenso.

—¿Por qué la ha fichado El Pi?

—Me vinieron a buscar para la candidatura de Palma por mi perfil. Una persona joven, dinámica, con muchas ganas de hacer cosas por su casa e implicada políticamente, militante de la lengua, la cultura y el feminismo. Mis padres políticos son Xisca Mora y Josep Melià. Confié en ellos.

—¿Y por qué ha fichado usted por El Pi?

—Porque el centro es la postura más inteligente y de consenso. Me lo tuve que pensar, y me costó decidirme porque no encajaba con las personas con las que he militado toda la vida. Lo hice por mí y por Mallorca. Se tiene una visión equivocada de El Pi, lo sitúan en un espacio que no le corresponde.

—Participó usted en el referéndum de independencia de Cataluña y en la concentración del 20S.

—Estuve, sí. Forma parte de mi vida en Barcelona, porque tengo muy claros los derechos civiles de la gente, y en aquel momento encontré que tenía que estar. Pero preferiría que me preguntaras por qué me he implicado en política.

—¿Son presos políticos?

—Últimamente no hablo mucho de esto. Digamos que estos políticos catalanes están en prisión por un conflicto que ha de resolverse desde la política, y no desde los tribunales. Soy una persona de consenso y de centro, se ha de dialogar por ambas partes.

—El próximo alcalde de Palma será el teniente general Coll.

—Qué miedo. Estoy convencida de que este hombre entrará en el Ayuntamiento, pero en ningún caso tendrá el apoyo de El Pi.

—¿Y si le dicen que hay que pactar con el PP?

—Cuando una se mete en política, ha de renunciar a ciertas cosas. No hablo de ceder la dignidad, y siempre que haya una preocupación por el interés de los ciudadanos. Si has de llevar a cabo políticas con un partido en el que no confías, pues lo haces, pero preferiría pactar con partidos de ideas más progresistas que el PP.

—No puede quejarse de los precios del alquiler urbano y promocionar el turístico.

—El Pi pide regular sin prohibir. Desde que se procedió a la prohibición, el precio del alquiler no ha dejado de subir.

—El precio se dispara por culpa del alquiler turístico.

—El precio es multifactorial.

—¿Hay que echar a okupas y manteros ya?

—Se ha de abordar desde el municipio una política de vivienda pública, y facilitarla a los okupas. En Dalt Murada me cruzo a diario con los manteros que degradan la imagen de la ciudad, se les han de dar otras opciones para trabajar en nuestra casa.

—Le llama siempre "Estado español", ¿España no existe?

—"Estado español" es una forma de referirse al engranaje político y social que mueve España. Es como decir Balears o Illes.

—¿Habría que llamarlo Aeropuerto Valtonyc, en plan cultural?

—Me gusta mucho Aeropuerto Internacional Ramon Llull, a quien dediqué mi trabajo fin de carrera. "Cuanto más lo leas, más sabrás", me decía mi profesor Nicolau Dols.

—Su uno Josep Melià no anda sobrado de carisma.

—Es una persona sumamente inteligente, humilde y con gran visión de la política. Convivimos a diario, estoy encantada con él y sobre todo con Xisca Mora.

—El PACMA ha quedado por delante de El Pi en Palma.

—En ningún caso estoy contra las personas que defienden a los animales, pero ha funcionado el voto útil para frenar a la derecha, de ahí el gran resultado del PSOE. Se ha votado en clave española, y entrar en Palma es muy complicado.