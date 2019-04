Restablecido el sistema de acceso a los historiales de los pacientes de Son Espases

Después de las dos de la tarde ha vuelto la normalidad a Son Espases, tras lograrse restablecer el sistema de acceso a los historiales de los pacientes que estaba fallando desde la mañana de este lunes.

El fallo del sistema informático, Millenium, ha impedido a los facultativos tener acceso a los historiales de sus pacientes para, por ejemplo, solicitar analíticas o radiografías. Ante la caída del sistema, se ha activado el plan de contingencia del hospital de referencia del archipiélago, con el que siempre hay un grupo de ordenadores que se mantienen conectados, y los médicos han tenido que recurrir de nuevo al uso del papel, según han explicado fuentes de Son Espases. De esta manera se han continuado actualizando los historiales.

La caída del sistema, Millenium no fue total, no obstante y con el plan alternativo se ha seguido brindando atención a la población. En Son Espases no ha sido necesario suspender ninguna consulta y las urgencias también han seguido brindando servicio, mientras se trabajaba en solucionar la avería.

El Servicio de Salud de Baleares puso recientemente a disposición de los ciudadanos una nueva versión del Portal del Paciente que ha incorporado mejoras en el acceso a los servicios disponibles y la integración con Cl@ve, el sistema de identificación electrónica para las relaciones con las administraciones públicas.

Con esa nueva versión, los usuarios pueden pedir cita para la consulta de medicina de familia y/o de enfermería y también ver las que ya tienen concertadas, y cancelarlas si es necesario. Se trata de la primera fase de mejora de la accesibilidad de los ciudadanos al Servicio de Salud. Estaba previsto que a finales de marzo se activara la nueva web, que incorporará la posibilidad de consultar la situación en las listas de espera.