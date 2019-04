Miquel Ramis: "Yo nunca hubiera aceptado ser segundo plato como Maria Salom"

Miquel Ramis ha sido uno de los más perjudicados por los malos resultados del PP de Baleares en las elecciones generales celebradas ayer. El exconseller y ex delegado del Gobierno, entre muchos otros cargos, no ha podido revalidar su escaño de senador y sí lo ha hecho su compañera María Salom. En el Senado se colocan los nombres por orden alfabético, por lo que hubiera correspondido a Ramis ser el primero. Sin embargo, Salom al ser relegada de candidata al Congreso para colocar a Marga Prohens, pasó al primer puesto del Senado y Ramis al segundo. "Si se hubiera colocado mi nombre en el primer lugar, en vez del de Salom, yo hoy sería senador", aseguró Ramis.

Lo cierto que es Salom sacó 74.133 votos en Mallorca y Ramis 63.512. El candidato popular analiza este fenómeno: "No tengo ninguna duda de que hemos sido víctimas del 1 +1, impulsado desde la izquierda, que ha propiciado que votantes de Vox o Ciudadanos en el Congreso hayan votado un senador del PP, en este caso el primero de la lista, y luego el de otro partido de derechas". Según Ramis, es una cuestión de "sentido común al comprobar que la diferencia entre los dos candidatos a senadores de PP, Ciudadanos y Vox es de entre 8 y 10.000 votos, mientras que los de la izquierda es de escasos 2.000".

Ramis no escondió su contrariedad por el hecho de que Salom le quitara el primer lugar a raíz de que la quitaran de candidata al Congreso para poner a Prohens: "Yo nunca hubiera aceptado ser segundo plato como ella y una vez que me lo propusieron me marché a mi casa".

Sin embargo, Salom ha hecho una campaña personal y ello le ha permitido incluso superar en unos 7.000 votos a la candidata al Congreso de su partido, Margalida Prohens. Prueba de ello es el tuit que lanzó: "quiero agradecer a la gente que ha confiado en mí, especialmente a los 75.000 votos que he sumado". Es evidente que se atribuyen el triunfo en primera persona.