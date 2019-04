El PSIB llama a mantener la movilización hasta el 26M: "No hay nada ganado"

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha resaltado hoy la "histórica" victoria de los socialistas en las islas en las generales de ayer que, según ha resaltado, "fortalece al partido en Balears y el liderazgo de Armengol", a la vez que ha lanzado una llamada a mantener la "movilización y participación" hasta las autonómicas del 26M ya que, a pesar de los resultados del domingo, "no hay nada ganado ni hay que dar nada por hecho" ante la próxima cita con las urnas.

Negueruela ha efectuado estas declaraciones tras la reunión que ha celebrado esta tarde la comisión ejecutiva del PSIB para analizar los resultados electorales del domingo. El portavoz del partido ha mostrado la satisfacción en las filas socialistas al haber ganado con contundencia "en votos y escaños en todas las islas y también en grandes ciudades y municipios" en los que el PSIB no había sido nunca la fuerza más votada. El resultado ha sido una "fuerte representación" de los socialistas de Balears en el Congreso, con tres escaños, además de "volver al Senado" con representantes de todas las islas. "Hemos logrado todos los senadores que podía alcanzar un partido en Balears, lo que demuestra el alcance de la victoria", ha dicho el también conseller de Trabajo.

En este sentido ha afirmado que "el primer objetivo de la doble campaña se ha conseguido", pero ha dejado claro que queda el segundo, con las autonómicas, ante el cual los socialistas parten en una buena posición. A su juicio, los ciudadanos valoraron el domingo la apuesta por recuperar los derechos sociales no sólo de estos diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez sino también de los cuatro años de Govern del Pacto liderado por Armengol. En este sentido ha afirmado que las generales han demostrado que "el tándem Pedro Sánchez-Francina Armengol funciona y es el que mejor defiende a Balears, el que más beneficia a los intereses de los ciudadanos de las islas".

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de mantener "una gran movilización y participación, porque es la forma de parar a la derecha". Ha añadido que "no hay que dar nada por ganado" ante el 26M ya que "no está nada decidido" y Balears "se juega el modelo de educación, la sanidad o los servicios sociales" en las islas, dado que se mantiene el riesgo de que la derecha sume con su planteamiento de "recortes" y de "retroceso" que supone Vox.

"Vox tiene la bandera del odio y la crispación, no respeta el orden democrático ni ninguno de los valores de la Constitución y es una anomalía que entre en un sistema democrático un partido tan antidemocrático", ha dicho al ser preguntado por los resultados de la fuerza de la ultraderecha en Baleares, en donde ha logrado un escaño.

En este sentido ha culpado a los otros dos partidos de la derecha, en especial al PP, de haberle dado "alas" ya que "mientras en Europa la derecha deja claro que no pactará" con estas fuerzas "aquí desde el minuto uno" se dejaron arrastrar. "Es un riesgo, como se vio en Andalucía, y en Baleares podría suceder lo mismo, por lo que hay que mantener la movilización porque la sociedad no se lo puede permitir", ha insistido.

Por otro lado, al ser preguntado por la posibilidad de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Ciudadanos, ha afirmado que no cree que "esté sobre la mesa" esta cuestión, a la vez que ha dejado claro que los socialistas de Balears rechazan al partido naranja, "Aquí con Cs no ha sido posible pactar prácticamente nada. Entendemos que se planteen liderar la derecha, porque aquí han estado planteando recortes de forma muy dura y no del todo constructiva", ha afirmado.