Stephen Gómez: "Me hace mucha ilusión votar, no pueden dejarnos de lado, somos ciudadanos"

Stephen Gómez tiene 21 años y una discapacidad intelectual. En su caso, no está incapacitado judicialmente. Pese a ello, celebra que más de las mil personas que sí lo están en Baleares puedan votar por primera vez. "Me hace mucha ilusión votar, no pueden dejarnos de lado, somos ciudadanos", apunta el joven, usuario de Amadip. En su bolsillo, trae la tarjeta censal para buscar la mesa que le toca en el casal de barri del Coll d'en Rebassa. Stephen tiene clara la opción que va a depositar en las urnas. Sólo ha de coger las papeletas y meterlas en el sobre.

"Me gusta la política, me intereso por estos temas. Lo fundamental para mí es la educación, la economía y la sanidad", explica. De hecho, el joven estuvo muy atento a las propuestas que los candidatos hicieron en los debates televisivos. "Está muy reñida la cuestión. Cada uno de ellos da argumentos y barre para su casa. Pero lo que más me sorprende es lo de Vox", afirma. "Parecen de otra época, me sorprende que haya gente así", apunta.

No es la primera vez que Stephen vota. Lo hizo en los últimos comicios autonómicos y municipales. "Voté a Podemos. Creo que es el partido que más puede hacer también por la discapacidad, por la lucha de nuestro derechos", opina.

En el centro educativo Joan Capó de Son Gotleu un grupo de personas con discapacidad intelectual votaba por primera vez. Se asomaba con ojos limpios a esta puesta en escena que llaman democracia. Son usuarios de Mater Misericordiae. Al no tener permiso, la monitora pide si por favor se pueden mantener en el anonimato.

Las ganas que tienen de hablar sobre los candidatos y política denota empoderamiento. "Yo voy a votar a Pedro Sánchez, me gustaría tener una foto con él", comenta entusiasmada una mujer del grupo. "Yo no, yo soy de Pablo Iglesias", responde otro. "Yo voy a votar en blanco", interrumpe otro joven. Diversidad dentro de la diversidad.

La monitora que les acompaña les congrega en un aparte y organiza cómo se deben coger los sobres y proceder. Los ojos de todos ellos han cambiado. Están empoderados. Contentos de tener voz en la vida pública con ese instrumento pacífico que es el voto.