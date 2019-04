"Que el cambio climático entre en la agenda política"

'Fridays for future'. Juventud por Clima, la red que impulsa en España el movimiento inspirado en la activista sueca Greta Thunberg, convoca concentraciones en todo el país para reclamar al futuro Gobierno iniciativas que garanticen "un mundo donde vivir"

Exigir a los partidos que concurren a las elecciones generales de este domingo "que reconozcan la emergencia climática" y adopten medidas para combatirla. Con este objetivo, unas 200 personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron ayer por las calles de Palma convocadas por Juventud por el Clima, la red que impulsa el movimiento internacional contra el cambio climático Fridays For Future, inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg.

El objetivo de la convocatoria, a tres días de los comicios, no es casual, según admitió la entidad, ya que su objetivo es "situar la lucha contra el cambio climático en un lugar prioritario dentro de la agenda política". 'Pretender que el cambio climático no existe, no hará que desaparezca', 'Emergencia climática, salvemos el planeta', 'Autopista Mai', 'No hay planeta B' o 'Qui estima Mallorca, no la destrueix', fueron algunos de los lemas de las pancartas que portaban los manifestantes, entre los cuales se pudo ver a miembros del colectivo Antiautopistas.

El movimiento calificó de "terrible" que el cambio climático haya estado ausente de los dos debates electorales de los candidatos a la presidencia del Gobierno televisados esta semana y que la situación del planeta no haya entrado en campaña (vea las imágnes de la protesta).



"Los estudiantes salimos a la calle para exigir que se escuche a la comunidad científica y recordar la importancia de que las propuestas y medidas medioambientales estén a la orden del día con carácter urgente y prioritario", clamaba el manifiesto que leyeron tras concluir la marcha, que partió de la plaza de la Porta Pintada, siguió por Sant Miquel y la plaza Mayor para acabar ante la delegación del Gobierno.

El texto recordaba cómo en Mallorca las consecuencias del cambio climático se agravan por la masificación turística "que magnifica las consecuencias del consumo y la degradación de recursos y la producción de residuos". Por ello, recordaron a los líderes políticos su derecho "a una vida digna y a tener un mundo donde vivir". "¿Qué sentido tiene que nos formemos si no tenemos futuro?", concluyeron.