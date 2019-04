Antònia Jover: "Podemos no es viejo, ha ganado experiencia y ve que para cambiar las cosas hay que gobernar"

Candidata de Unidas Podemos. Nacida en Palma en 1958, en el seno de una familia represaliada por el franquismo, participó desde joven en movilizaciones contra la dictadura y, ya en democracia, en distintas reivindicaciones. En 2014 se inscribió en Podemos y ahora se estrena en la primera línea política como cartel electoral del partido en las islas.

P Se estrena como candidata electoral ¿Qué le llevó a dar este paso?

R Cuando vi que este país no funcionaba y comenzó el proyecto de Podemos, me di cuenta de que era el único que realmente trabajaba por la gente. Desde el principio me impliqué. Después compañeros me dijeron por qué no me presentaba, hablé con mi familia y decidí dar un paso adelante.

P En ese Podemos en el que se implicó hace cinco años han cambiado muchas cosas. Entre otras, han pasado del "no nos representan", en referencia al PSOE, a querer gobernar con los socialistas.

R Te das cuenta que solo gobernando puedes cambiar las cosas. Desde la oposición puedes intentar algo, pero la única manera de lograr que se aumente el salario mínimo, que se actualicen por ley las pensiones o lograr un horizonte verde ante el cambio climático es gobernando. Hace cinco años Podemos era un partido muy joven. La experiencia te hace no cambiar el fondo, pero sí las maneras.

P ¿Qué les dice a los que afirman que Podemos se ha hecho viejo en muy pocos años?

R Que no es así. Hemos ganado experiencia. Mantenemos los mismos compromisos que antes y seguimos queriendo mejorar la vida de la gente.

P ¿Podemos sigue dando miedo? ¿Cree que volvería a existir la tentación de montar una policía política para frenarles?

R Creo que las cloacas del Estado no están desmontadas del todo y Podemos da mucho miedo, porque se sabe que no tenemos las manos atadas, que no nos compra nadie. Está claro que a las grandes multinacionales y bancos no les gustamos. Para ellos somos un problema.

P Las encuestas muestran una previsible caída de su partido.

R Con nosotros las encuestas no aciertan nunca. Las encuestas son de antes de los debates del lunes y martes entre Iglesias, Sánchez, Casado y Rivera. En estos debates quedó demostrado que si hay un partido preparado para trabajar y cambiar este país somos nosotros. Para luchar contra el cambio climático, bajar la factura de la luz... En Balears volveremos a ser la fuerza progresista más votada.

P ¿Qué puede hacer más daño a Podemos en las urnas, el voto útil al PSOE para frenar un Gobierno con la ultraderecha o las decepciones que haya podido provocar Podemos?

R Iglesias hizo en su día una crítica muy seria de que nos habíamos comportado como un partido más. La gente sabe que no mentimos y que estamos para mejorar la vida de la gente y se dará cuenta de que el único voto útil y seguro para que haya un Gobierno progresista somos nosotros. Las tres derechas quieren dar mucho miedo y el PSOE pactará con Ciudadanos si le dan los números. El único voto seguro para que haya políticas para la gente es a Unidas Podemos.

P Pedro Sánchez dijo que no estaba en sus planes pactar con Ciudadanos.

R Tal y como lo dijo, para mí está claro que si puede lo hará. Además, Sánchez nos ha engañado muchas veces. Ni ha presentado como dijo las listas de todos los estafadores fiscales ni ha regulado el precio de los alquileres, por ejemplo.

P En medio de la bronca, en estos debates Iglesias ha aparecido como el líder menos agresivo. ¿Es lo que quieren sus potenciales votantes?

R Demostró que es el único de ellos que tiene un programa y talante para ser presidente. Vimos tres candidatos peleándose, intercambiando libritos... el único que hizo propuestas y dejó claro que estaban ahí para debatir, no para insultarse, fue Pablo Iglesias. Quedó claro que es el mejor presidente que se puede tener.

P Lo que transmite Podemos es más su deseo de gobernar con Pedro Sánchez que de presidir el Gobierno.

R No estoy de acuerdo. Estamos en un escenario en el que ningún partido tendrá mayoría absoluta para gobernar. Por lo tanto, dejamos claras nuestras propuestas y con quién estamos dispuestos a pactar, que evidentemente sólo puede ser con un partido progresista. Pero eso no significa que no salgamos a ganar.

P ¿Usted era más de Errejón o de Iglesias?

R Yo soy de Podemos.

P ¿Qué es lo primero que le gustaría que se aprobara con su voto en el Congreso?

R No puedo quedarme con una sola cosa. En Balears tenemos un importante problema de financiación por lo que eso sería uno de los asuntos prioritarios. Pero también tenemos un problema de violencia machista que exige medidas. En Balears tenemos un elevado número de violaciones que se denuncian, a las que habría que añadir las que no se denuncian.

En corto



P ¿Su hijo ha ido a la escuela pública o privada?

R A concertada.

P ¿Tiene seguro médico privado?

R Sí

P ¿Qué coche tiene?

R No tengo. Uso el de mi marido.

P ¿Utiliza transporte público?

R Sí.

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R Entre 25 y 40 euros.

P ¿Una persona que admire?

R Mi padre.

P ¿Con quién no se tomaría nunca un café?

R Con quien tenga un mal fondo.

P ¿Cuál es su mayor defecto y cuál su mayor virtud?

R Defecto, ser demasiado perfeccionista. Virtud, la constancia.

P ¿Cómo es la casa en la que vive?

R Una de más de 100 años y unos 110 metros cuadrados.

P ¿Un héroe de ciencia ficción?

R Conan el Bárbaro.

P ¿Qué no perdona?

R Se puede perdonar casi todo.