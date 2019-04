Las contrataciones de eventuales se retrasan por la baja ocupación en mayo

Tras los buenos datos de la Semana Santa en Baleares, con una ocupación hotelera del 80% – 2,1% más que en 2018–, según datos de la Encuesta de Ocupación Turística de Turespaña, y el 84% de la planta abierta, se enfrenta un mes de mayo flojo en Mallorca, según un sondeo entre las patronales isleñas. Estas malas previsiones afectarán a las contrataciones de trabajadores eventuales, que se retrasarán.

Los hoteleros mallorquines afrontan el arranque de un verano que pende de las ofertas y más que nunca de las reservas de última hora, lo que hace temblar a algunos, pues para agosto hay zonas en la que apenas se alcanza un 75% de reservas a tres meses vista, algo nunca visto.

Entre este último fin de semana de abril y el inicio de mayo toda la planta hotelera estará ya funcionando al cien por cien.

En la zona de Alcúdia y Can Picafort, donde la tardía caída este año de Pascua ha sido beneficiosa, y a pesar de la adversa meteorología el balance ha sido bueno, se celebra el auge del cicloturismo. "Está muy potente y es lo que está ayudando a desestacionalizar", explica Jaume Horrach, presidente de la patronal hotelera. Por ello celebra la celebración de este sábado de Mallorca 312, la marcha ciclista que parte de Platja de Muro y reunirá a alrededor de 8.000 participantes, "en un muy buena fecha para abrir" la planta. A partir de este viernes ya estarán operativos todos los establecimientos.



Alarma en julio y agosto

Otro cantar es mayo, en el que las reservas están un 5% por debajo del año pasado, cuando se alcanzó el 75% de ocupación. Sin embargo, "lo más preocupante es julio y agosto. No parece que vengan bien", alerta Horrach. En comparación con 2018, se estima una caída del 20%. Una ocupación para esos meses en torno al 70% o el 75% que es la que se vislumbra por ahora, "nunca lo he visto", reconoce el presidente de la patronal de Alcúdia-Can Picafort. Confía en que aún haya "margen de maniobra" y que las ofertas e incentivos de los empresarios para el verano tengan un efecto positivo. Además de la competencia de los destinos del Mediterráneo Oriental –"los alemanes se están yendo para Turquía"–, Horrach apunta al cambio que se está produciendo en las contrataciones al pasarse de los turoperadores tradicionales a los online.

Este mercado turístico de capa caída para mayo tiene su efecto en las contrataciones, pues aunque los trabajadores fijos-discontinuos comienzan sus labores como cada año, la incorporación de los eventuales se puede ver retrasada al estar ligada a la producción.

Desde la Asociación Hotelera Cala Millor-Sa Coma, Gabriel Nebot, aún con la vista en el temporal de Semana Santa, que hizo deslucir el torneo internacional de fútbol base East Mallorca Cup, señala que para el 1 de mayo ya estará toda la planta hotelera operativa. Eso sí, los establecimientos enfrentarán una previsión de ocupación de apenas el 50%, un 25% por debajo del año pasado. Y eso a pesar de las promociones que se están ofreciendo y de que también se han alargado las de las reservas anticipadas. Pero hay que competir con los precios de Turquía o Egipto, lo que conlleva que este 2019 hay "más vientos en contra", advierte Nebot. Ante este panorama "no ha quedado más remedio que dar vacaciones a los trabajadores" mientras que los hoteles que abren ahora en mayo están retrasando las contrataciones.

Para junio y julio las perspectivas son más halagüeñas, aun sin alcanzar las reservas de 2018, pero el temor recae en agosto. "Está parado". Las familias miran precios y "estamos hablando de que casi pagan la mitad en un resort en Turquía estilo Caribe con todo incluido", describe Nebot sobre la competencia contra la que "hay que luchar".



Precios rebajados

Mientras en Magaluf, donde en Semana Santa estuvo abierto el 67% de la planta, con un 90% de ocupación, también se prevé un mayo con "un bajón" a mediados de mes, apunta Joan Espina. No obstante, el vicepresidente de la patronal agrega que la temporada alta se ha estado vendiendo con un 2% más de reservas en comparación con 2018, a costa de unos precios que han caído hasta un 6%, con el alargamiento de las early booking, que algunos hoteles siguen ofreciendo.

En Magaluf, además de la prórroga del brexit hasta octubre, lo que ha calmado los ánimos es que no se ha producido un gran devaluación de la libra. El mercado británico ha pasado de suponer el 60% al 44% del año pasado, caída que se va cubriendo con turistas de otras nacionalidades, como españoles, escandinavos, franceses e incluso alemanes que también se acercan a este destino.

Desde Platja de Palma, donde ya para el 30 de abril estarán abiertos el 90% de los hoteles, y para el 20 de mayo el 100%, se prevé un mayo "flojo", con hasta un 5% menos de ocupación respecto a 2018 , caída similar a la del verano. Isabel Vidal, presidenta de la patronal de esta zona, confía en el "empujón" de las reservas de última hora vía online, que están aumentando respecto a la turoperación tradicional.