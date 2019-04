Cata Coll: "Me han colado un gol por la escuadra con este discurso"

La futbolista Cata Coll, integrante de la selección española con la que conquistó el mundial sub 17, fue la encargada de hablar en nombre de los premiados. La portera internacional inició su discurso poniendo la nota de humor de la velada: "Me han colado un gol por toda la escuadra con este discurso, pero son de estos goles que no te sabe mal encajar". Coll enumeró uno a uno los premiados, destacando su labor e importancia explicando que a raíz de estos premios ha podido conocerlos mejor.

"El hecho de poder pasear nuestra bandera por tierras tan lejanas como Jordania, Azerbayan, Biolorusia, Israel, Lituania, Francia o Uruguay me da el coraje suficiente para intentar nuevas metas deportivas para poder lucir nuestra identidad isleña", aseveró Coll recordando a Nadal, Lorenzo o Alba Torrens.