Los transportistas dejarán de servir en el aeropuerto de Palma si no se construye un centro de recepción

Los transportistas dejarán de suministrar material en el aeropuerto de Palma a partir del próximo día 1 de junio si en Son Sant Joan no se crea un espacio adecuado para poder descargar estos productos que precisan los ngocios de la instalación. Así lo han anunciado esta mañana los prsidentes de la asociación empresarial de mercancías y de empresas de distribución, Ezequiel Horrach y Bartomeu Servera, que han decidido tomar esta drástica decisión tras intentar negociar y encontrar una solución durante más de un año y medio.

Los dos representantes empresariales han exigido que Aena construya un espacio adecuado donde los transportistas puedan descargar los productos , al igual que tienen todos los centros comerciales donde se suministra género. Explicaron que en estos momentos los trabajadores tienen que entrar los camiones a través de las pistas. Allí tienen que superar un complejo control de seguridad y después tienen que entregar en cada establecimiento los productos, arrastrando palés o carretillas a través de los miles de pasajeros que circulan por el aeropuerto. "Los chóferes no quieren ir porque les supone una gran responsabilidad arrastrar estos productos por el aeropuerto", señaló Horrach.

Servera explicó que los repartidores se ven obligados a recorrer grandes distancias dentro del aeropuerto para poder entregar sus productos. Detalló que la solución pasa por habilitar un espacio adecuado donde el transportista pueda descargar la mercancía y que después otro personal se encargue de entregarla a los clientes. Recordó que hace unos años este centro de recepción ya existía, pero que se dejó de utilizar.

Los dos representantes empresariales dijeron que la solución es sencilla, ya que en el aeropuerto de Palma no tiene problemas de espacio, pero se muestran pesimistas de que se alcance un acuerdo en un mes, dado que ya llevan más de un año y medio reivindicando esta situacióon y Aena no ha querido solucionarlo. "Es un problema de voluntad", señaló Servera, que indicó que para los distribuidores no es rentable entregar suministros alaeropuerto por las dificultades que tienen los transportistas, pero que en este caso el problema no es económico.