La prensa británica: "La policía patrullará las playas para que no se fume"

La propuesta del Govern para tener playas libres de tabaco ha generado repercusión entre medios internacionales, especialmente los británicos, que avisan a sus ciudadanos de que el próximo verano podrían tener que abstenerse de fumar en el litoral mallorquín.



El 'Sunday Express' avisa en un artículo publicado este lunes del "enorme cambio" que se plantea en la costa de Balears. "El Govern quiere prohibir fumar en las playas de Mallorca e Ibiza e introducir patrullas policiales", explica el artículo.



La edición digital del rotativo se hace eco de los argumentos del Ejecutivo autonómico, en el sentido de que se trata de una medida que busca promover un entorno más saludable, libre de humo, al tiempo que persigue evitar la suciedad por colillas.





