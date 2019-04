Las cuidadoras de las personas mayores reclaman mejoras laborales

El colectivo de cuidadoras de las personas mayores en residencias y centros de día privados o concertados exige mejores condiciones laborales: reclaman salarios dignos y plantillas más dotadas para reducir la ratio de usuarios de los que debe hacerse cargo cada trabajadora. Lo reclaman por ellas, pero también por los mayores a los que cuidan: "Pedimos condiciones dignas para darles un servicio digno".

Así se han expresado hoy por la tarde más de un centenar de cuidadoras en una concentración que ha tenido lugar en la plaza de España de Palma, convocada por UGT, CCOO y USO.

Paquita Merino, responsable de Dependencia en UGT, ha explicado que alrededor de 1.500 personas conforman este colectivo en Baleares y están en una situación "muy precaria" ya que sus condiciones se regulan según un convenio estatal "que no tiene en cuenta la realidad insular". Ha señalado que las trabajadores no cobran ni mil euros y que muchas solo libran un día a la semana.

Carolina Abad, desde USO, ha recordado que este sector se ha ido profesionalizando, pero que ese proceso no se ha traducido en una mejora de las condiciones de trabajo. Ha indicado que en el caso de los servicios concertados, las empresas tienen "margen suficiente" como para asumir un incremento salarial y seguir teniendo beneficios. En Baleares, Domus y Grupo 5 son las dos grandes compañías que gestionan las residencias de mayores. Para Abad, otra clave de sus reivindicaciones es bajar las ratios de personas a cargo para cada trabajador: "No se les puede dar el trato digno que se merecen". Además, se pone en juego la integridad física tanto de los residentes como la de las trabajadores. En este sentido, ha apuntado la necesidad de que, como se ha hecho con las camareras de piso, se les reconozcan determinadas lesiones como enfermedades profesionales. Ha deplorado que no se valore el trabajo de los cuidados, un sector muy feminizado, como correspondería.

"No son muebles, son personas" o "Máxima responsabilidad, mínimo salario" son algunos de los lemas que podían leerse en las pancartas y que han coreado las asistentes a las concentración