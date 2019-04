Trabajar a vista de dron, una profesión con mucho futuro

Formación para pilotos. En Dubái la policía ya vigila la ciudad en motos voladoras que no son más que drones. Aitor Parejo, instructor de estas aeronaves no tripuladas, no se imagina llegar tan lejos, pero reconoce que infravaloró al principio "el futuro que hay" tras ellas. La formación para pilotarlas dura mes y medio

"Al principio infravaloré los drones, pero vi que realmente hay futuro", reconoce Aitor Parejo, instructor de estas aeronaves. Las aplicaciones que tienen en el mundo de la empresa cada día llegan más lejos y abarcan diversidad de sectores. Son muchas las instituciones y empresas que han incorporado los drones a su día a día y apenas están arrancando: Emergencias, Emaya, la policía, agricultura, publicidad, cine... Eso sí, hace falta formación, y el curso de piloto de drones es el único relativo al mundo aeronáutico que se imparte en castellano en Mallorca, por el momento.

Los drones no son un juego de niños, sino que se lo digan a Enrique Iglesias, recuerda Aitor Parejo, que se llevó un buen susto con cortes en los dedos por intentar coger uno mientras actuaba en un concierto. Aunque el mayor peligro en torno a estas aeronaves no tripuladas "es que acaben en la turbina de un avión", advierte el instructor de drones y responsable de esta área en Panamedia International Flight School, escuela de pilotos ubicada en el aeropuerto de Son Bonet. También hay que tener cuidado con el desconocimiento sobre dónde se pueden volar: en la comisaria de El Arenal pusieron una multa de 31.000 euros a una madre cuyo hijo lo estaba usando en la playa y en Sant Llorenç a una empresa le sancionaron con 48.000 euros. No se pueden utilizar de noche, ni a menos de ocho kilómetros de un aeropuerto, con aglomeraciones de más de doce personas o cerca de ciudades, enumera Parejo.



Con desfibrilador

¿Qué aplicaciones tiene volar un dron?. "Muchísimas", asegura el instructor. En Emergencias se utiliza con repetidor de radio, salvavidas, primeros auxilios, paracaídas, cámara térmica "y ahora se intenta acoplar un desfibrilador". En es Torrent de Pareis se tardan 35 minutos en encontrar una persona, un dron lo hace en 15 minutos, explica Parejo.

Emaya también ha incorporado estos objetos en sus labores. Cuenta con dos pilotos que los utilizan para hacer inspecciones. Por ejemplo, para localizar un tampón en una tubería, de manera que los técnicos solo se desplazan para desobstruirlo. "Quieren añadir un brazo para que se encargue también de esa labor".

Otra de las aplicaciones para los drones son las tareas agrícolas. "Ya hay payeses que los usan en agricultura de precisión", para fumigar y sembrar. "Es más barato y preciso que un avión o un tractor", explica Aitor Parejo. Además se emplean en la reparación de torres eólicas y en topografía aérea (la UIB cuenta con uno).

"En Valencia los bomberos tienen un dron para buscar los focos de los incendios", continúa el instructor. También con ellos se puede extinguir el fuego. "Ahora las empresas de seguridad nos están consultando sobre su uso para ahorrar en personal". Y agentes de la policía están haciendo prácticas especiales –en el caso de persecuciones son muy útiles–.

Habituales son las aplicaciones en el mundo de la publicidad, el cine, el sector inmobiliario o el hotelero con la toma de imágenes, e incluso en bodas. La productora Palma Pictures es el principal cliente de Remo (Panamedia Dron Productions). "Ahora estamos pendientes de si nos contratan para la serie de Netflix, White Lines", que se filmará en Mallorca.

La legislación española sobre drones (Real Decreto 1036/2017) es de la más restrictiva, apunta Parejo. "En aviación somos los más preventivos", dice, y ahora vendrá la normativa europea.

Un curso de piloto de drones tiene una duración de un mes o mes y medio y un coste de 1.500 euros.

De acuerdo con datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en España hay 3.041 operadores de RPAS (sistema aéreo tripulado de forma remota, por sus siglas en inglés), de menos de 25 kilogramos, 4.375 aeronaves registradas y 3.574 pilotos, según datos de 2018 recogidos por reclamador.es.

En España los drones de uso recreativo pueden volar a un altura máxima de 120 metros y su peso no puede exceder los 10 kilos. Para volarlo por norma general, se debe hacer de día y en condiciones medioambientales favorables. Las aeronaves que pesen menos de dos kilos sí pueden utilizarse de noche, siempre y cuano no superen 50 metros de altura,

En Dubái la policía ya vuela a bordo de drones. Parejo no se imagina tanto, de momento, pero sí que "de aquí a 15 años" la comida de encargo nos llegue a casa por el aire, por ejemplo.