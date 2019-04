Joan Miralles: "Una mejor financiación no la tendremos con canarios ni catalanes, solo con una voz balear"

Candidato de El Pi al Congreso de los Diputados. De ser el rostro del alquiler turístico como presidente de Habtur a aspirante a diputado por Balears. Las encuestas no le sonríen, pero no sería la primera vez que El Pi las deja en evidencia. Joan Miralles (Porreres, 1976), sociólogo y profesor, es el fichaje estrella de los regionalistas para lograr su ansiada voz en Madrid

P Ha pasado el 28 de abril. PP, Ciudadanos y Vox suman 175 diputados. Usted es diputado. El 176 que marca la mayoría absoluta. ¿Qué hace?

R Lo que hemos dicho es que pactaremos por programa. Tenemos una serie de puntos y cualquier pacto pasará por eso. Ahora bien, ningún pilar de nuestra convivencia será moneda de cambio. Defendemos la igualdad de la mujer, los derechos LGTBI y nuestra lengua y cultura.

P Que usted esté en Madrid parece complicado. ¿Cuál es su esperanza?

R Con los votos de El Pi en las autonómicas basta para un diputado, ahora ha crecido y los ciudadanos son conscientes de que sólo con una voz propia de Balears tendremos una mejor financiación. Tanto con PP como PSOE, Balears siempre está a la cola de inversión y la gente cada día es más consciente de eso.

P Més también se reivindica como voz propia de Balears y parece hoy más cerca. ¿Por qué El Pi y no Més?

R Ya veremos día 28 si están más cerca. ¿Por qué nosotros? Nosotros somos transversales y podemos llegar a izquierda, derecha y al centro. Queremos priorizar los intereses de los ciudadanos de Balears por encima de otros puntos que ya van a defender otros partidos.

P El espejo en el que se mira El Pi es Coalición Canaria, que sin embargo fue de los partidos más críticos con el REB.

R Nosotros no tenemos que tener a los canarios defendiéndonos, sino tener el peso que ellos tienen. Pero gracias a las gestiones que hizo El Pi a través de Coalición Canaria fue posible que aquí tuviéramos el descuento del 75 por ciento. Nuestro objetivo es una mejora de la financiación y un concierto económico que no lograremos ni con canarios, ni con vascos, ni con catalanes. Sólo lo lograremos con una voz de Balears.

P Hay la percepción de que con las subidas de precio, el 75% no sirve de nada.

R Somos conscientes de esta realidad y por eso lo que defendemos es una tarifa plana, un precio fijo para residentes.

P ¿Cuánto sería esa tarifa plana?

R Depende...Dos euros [ríe]. No, por kilómetros no nos puede costar más aquí que a un residente en la Península.

P Mientras otros defienden devolver competencias, El Pi reclama más competencias, como Justicia o la gestión de los cuerpos de Seguridad.

R Hay que acercar la administración a los ciudadanos. Las competencias gestionadas por el Estado no funcionan mejor que las transferidas. Basta ver la Justicia, que si es lenta no es por los jueces sino porque estamos mal dotados. Imaginemos que devolvemos la competencia de Educación y que cada vez que tengamos que hacer un nuevo colegio haya que ir a Madrid. ¿Creen que eso mejoraría la educación? Hay que mejorar la educación y, sin embargo, estamos hablando de si hay que llevar armas.

P Pablo Casado rechazó en Palma los 'Països Catalans'. ¿Usted los rechaza?

R Confundimos comunidad lingüística con administrativa. Castilla y León y La Rioja comparten lengua y son comunidades diferentes. Las fronteras lingüísticas pocas veces se corresponden con un territorio administrativo y no pasa nada. Me preocupa mucho que se hable más de Cataluña que de Balears.

P Pasa de la patronal de alquiler turístico a la política, y lo hace a una administración que aún no lo ha tocado.

R Cuidado. Está la definición de vivienda turística, la LAU y la ley de Propiedad Horizontal. Las competencias de Turismo son de aquí pero no quiere decir que lo que pase en Madrid no afecte al sector. El Pi es el único partido de Balears que se ha mantenido fiel en su defensa.

P ¿Debe haber una regulación nacional marco del alquiler turístico?

R Las competencias de Turismo deben ser de aquí, pero puede haber elementos que se definan de manera común para dar seguridad jurídica y fiscal.

P ¿Apoya regular el precio de los alquileres como defiende la izquierda?

R No. No se puede demonizar al propietario de vivienda, hay que seducirle. Si no hay garantías de cobrar y tiene malas experiencias, con destrozos u okupas, no la pone en el mercado. Si le dices que le tasarás el precio no la alquilará.

P ¿Qué propone para solucionar el problema de acceso a la vivienda?

R Lo que hay que hacer es darles garantías y una política potente de vivienda social y de ayuda al alquiler y la compra.

P ¿Hay que subir el salario mínimo?

R No es malo que haya un salario mínimo digno, pero hay que estudiar muy bien cuál es la mejor manera de que esto no ponga en entredicho la viabilidad de las pequeñas empresas. Nosotros defendemos que los costes de insularidad de nuestras empresas los pague el Estado como pasa en Canarias, lo que repercutiría en más y mejor contratación.