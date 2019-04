"Los militares alistados en Vox me dan la razón sobre la cúpula franquista"

"Los militares alistados en Vox me dan la razón sobre la cúpula franquista"

Luis Gonzalo Segura (Madrid, 1977) era teniente del ejército de Tierra hasta su expulsión en 2015, tras haber denunciado frontalmente excesos de la cúpula militar en tres libros, iniciados con "Un paso al frente". El próximo viernes participa en el acto "Hablemos de corrupción" en el instituto de Bendinat

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Exteniente duele"?

Duele no ser militar, porque es una gran injusticia y siempre llevo conmigo lo que aprendí en el ejército, que tiene cosas buenas aunque me dediqué a criticar lo negativo.

¿Mandan los generales o los coroneles?

Jajaja. Mandan todos, desde una cúpula militar franquista, retrógrada, machista, clasista y corrupta, salvo excepciones.

El 28A se celebran las elecciones de generales.

Los militares alistados en Vox me dan la razón sobre la cúpula franquista, llevo cinco años denunciando la ideología ultraconservadora de las Fuerzas Armadas.

Creíamos que la OTAN había arreglado todo esto.

Otro gran engaño. Arabia o Turquía están a nivel OTAN, lo cual no quiere decir que sus generales y coroneles sean demócratas. Nuestro ejército se ha modernizado, pero su esencia es franquista.

¿En el ejército no es democracia todo lo que reluce?

Francia, Alemania, Holanda o Bélgica no tienen justicia militar, pero sí sindicatos militares. Son dos elementos clave para entender el funcionamiento y problemas de nuestras Fuerzas Armadas.

Usted parece amable, ¿por qué tantos follones?

Todos los que denunciamos la corrupción y comportamientos poco correctos en cualquier ámbito, somos tachados de traidores y hemos de sufrir el repudio de los compañeros. Es lógico que así sea.

¿Incluido el repudio de los militares de su rango?

Por supuesto, este tipo de críticas se entiende como un ataque a la totalidad de la estructura, lo cual es un error.

Mire cómo ha acabado Julian Assange, otro 'whistleblower' o rebelde contra el sistema como usted.

Desgraciadamente, es una demostración palpable del fracaso de Occidente, y de lo mucho que nos queda para conseguir verdaderas democracias.

¿La gente prefiere no saber?

Por supuesto, incluso prefiere autoengañarse a ser consciente de la realidad. Eres molesto para el ambiente, el sistema te aísla cuando denuncias, y sobre tu entorno pesa la amenaza de ser calificado de amigo tuyo. Se aplica una lógica belicista, todo el mundo se ve obligado a elegir entre el sistema o tú, y normalmente eligen al sistema.

Pues José Ramón Bauzá se desvive por entrar en ese ejército.

Hay mucho falso frikismo dentro de las Fuerzas Armadas, con el deseo de entrar o con la frustración de no haber sido militares. Hay que entenderlo y tratarlo con cariño.

¿Existe el riesgo de que usted acabe como un friki?

Siempre lo he sido, pero afortunadamente después de cinco años, de un libro con 900 páginas y 1.700 referencias y de los acontecimientos que no dejan de darme la razón, quien haya tenido esa imagen la está tornando.

Reta continuamente a Defensa a que le denuncie.

Ya lo han hecho en tres ocasiones. Cospedal en persona, la cúpula de la Guardia Civil por dos veces. Han perdido siempre, en todas las instancias.

Han intentado negociar su silencio.

El sistema paga con fondos ciudadanos el silencio de muchas personas, y estaría encantado de contar con el mío. Cuando he hablado con el sistema, como con el PSOE para ser readmitido en el ejército, le he dejado claro que lo único que no está en venta es mi silencio.

¿De qué vive?

De escribir libros, de las escasas colaboraciones periodísticas que puede hacer alguien que está estigmatizado en la España profunda, y de los aportes de la solidaridad de mucha gente.

¿Se viaja mejor a solas?

Bufff. A ver, el viaje es una gran montaña rusa, a veces pasas momentos buenos y a veces pasas momentos muy malos. El actual es duro, complicado, en Europa me quedan otros cinco años

Porque espera la rehabilitación de Estrasburgo, como media España.

Tristemente, para conseguir justicia tenemos que acudir a Europa. No nos queda otra hasta que España alcance un mayor nivel de democracia.

Un cuartel no debe ser muy distinto de un banco, un seminario, una redacción o una universidad.

Lógico, pero en tu periódico no hay un redactor y quince jefes. En las Fuerzas Armadas hay un oficial por cada dos soldados, lo cual no tiene sentido.

¿Ha valido la pena?

Sí. Es una pequeña gran aventura con muchos sinsabores, pero me hubiera arrepentido toda la vida de no haberla vivido.