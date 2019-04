Guillem Balboa: "Los republicanos somos los defensores de la justicia social"

Guillem Balboa, candidato de Veus Progressistes al Congreso, se ha mostrado sorprendido de ser la única opción que reclama abiertamente abrir un debate sobre la reforma de la Constitución. Balboa ha recordado que el 70% de la población actual no votó el texto constitucional, y que 40 años después es momento de tener un debate sin ruido de sables.

El candidato de la coalición rojiverde ha asegurado que no solo se trata de hablar de la crisis territorial o de la Corona, sino también de cambio climático, laicismo, nuevas tecnologías o igualdad de género "porque la realidad de 1978 no tiene nada que ver con la actual". Balboa ha reclamado que el Estado esté obligado a garantizar unas condiciones mínimas de vida a las personas, "entre las que no puede faltar por ejemplo una vivienda; no podemos considerarnos una sociedad digna si hay gente sin un espacio donde vivir".

"Queremos hablar de democratizar la jefatura del Estado, pero también de blindar el mantenimiento y la actualización anual de las pensiones, o la negociación colectiva; los republicanos somos los defensores de la justicia social", ha añadido Balboa.

Desde Veus Progessistes se han mostrado extrañados de que otras fuerzas que pretendían cambiarlo todo se hayan sumado a un texto "que tiene mucho a mejorar, mucho que debatir, mucho que actualizar", según su candidato. Así, Balboa ha propuesto que este debate se tenga a nivel estatal y autonómico "para avanzar hacia un estado federal que reconozca su plurinacionalidad".

Veus Progressistes ha asegurado que jamás la gente había vivido tan bien como con las autonomías, y por ello defienden profundizar y mejorar la descentralización del Estado. "Cuando alguien carga contra la autonomía en realidad lo hace contra la sanidad y la educación públicas que garantiza", ha asegurado Balboa.