La fundación del presidente de PIMEM adeuda 30.000 euros a un profesor desde octubre

La Fundació per a la Formació i la Recerca adeuda desde hace medio año casi 30.000 euros a un profesor por una formación subvencionada que impartió el año pasado.

La entidad, presidida por Jordi Mora, el presidente de Pimem, sí cobró del SOIB el 60% de la subvención, pero el docente solo ha recibido (tras mucho pelearlo) unos 2.000 euros.

No es la única deuda de esta fundación, que entrará "en breve" en concurso voluntario de acreedores "ante la situación actual de insolvencia y falta de liquidez".

Dejó un trabajo por éste



En 2018 Javier Jaurata dejó un trabajo para impartir en esta fundación un curso de formación dual del área de informática subvencionado por el SOIB. En estos cursos los alumnos combinan las clases teóricas con horas de trabajo en una empresa (que recibe una bonificación por contratarlos).

Para cubrirse las espaldas, pidió un precontrato en el que se acordó el precio por hora (menos de lo que le habían dicho inicialmente) y que la facturación sería mensual. El curso comenzó el 16 de abril y se prolongó hasta el 2 de agosto, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

Cuando presentó su primera factura de mayo, se le explicó que por su sistema de facturación hasta julio no podría cobrar. Esperó. Pero llegó julio, y nada.

Al reclamar le respondieron que un punto de su contrato (que firmó Mora como presidente de la fundación) estipulaba que cobraría por todo al acabar sus servicios (pese a que eso no era lo acordado en el precontrato).

Un ingreso de 500 euros



No entendió por qué le habían mareado hasta entonces, pero se resignó a esperar. Desde la fundación se le dijo que el problema era que aún no habían cobrado nada de la subvención, que la pagarían cuando recibieran algo. Jarauta pidió al menos que se le hiciera algún adelanto "para poder pagar el piso". Le ingresaron 500 euros.

Acabó sus clases el 2 de agosto. En septiembre se enteró de que la fundación ya había recibido el 60% de la subvención y reclamó, pero le dijeron que solo le podían pagar en pagarés, algo que él rechazó por no fiarse y porque el contrato estipulaba que el pago sería por transferencia bancaria. Presentó su última factura en septiembre y aún les dio margen hasta el 15 de octubre.

Pero llegó octubre y no cobró nada. Harto de excusas, contactó con Mora, que le volvió a hablar de pagarés. En diciembre, le envió un nuevo mail (con copia al SOIB, que está al tanto de la situación) mostrando su indignación y recordándole que tiene aún documentación pendiente de entregar sin la que no pueden cerrar el proyecto. No le contestó.

No poder cerrar el proyecto podría implicar no solo dejar de cobrar el 40% que falta, sino tener que devolver lo cobrado (tanto la fundación como la empresa, en la que desde septiembre trabaja Jarauta).

Fueron pasando los meses hasta que en marzo desde la fundación le dijeron que no tenían dinero y no podían pagarle. Le plantearon rebajar el precio de los 55 por hora acordados a 20, algo inaceptable para Jarauta.

Hace dos semanas el profesor y Mora hablaron. Éste le anunció el concurso voluntario de acreedores. Jarauta pidió que mientras le hiciera al menos algún ingreso. A los dos días le ingresaron 1.500 euros.

Y ya está. Un año después de firmar el contrato y medio año después de haber acabado las clases, Jarauta ha cobrado (tras pelearlo mucho) 2.000 euros por un trabajo valorado en 31.700 (dinero que además Hacienda entiende que ha ingresado, por lo que le reclama 7.000 euros de IRPF).

Concurso "en breve"



Contactado por este diario, Mora ayer no quiso hacer declaraciones y remitió a la Fundació. Mercedes Miralles, responsable de su área social, confirmó a través de un mail que la Fundació entrará "en breve" en concurso de acreedores. Indicó que apuestan "activamente" por continuar con su actividad social" y por salir del concurso con "un plan de viabilidad".

Miralles lamentó "el perjuicio" que el procedimiento pueda ocasionar a sus colaboradores y trabajadores, pero en el caso de este profesor (un claro perjudicado) le criticó haber acudido a la prensa para reclamar un pago que se le adeuda desde hace medio año, ya que es algo que provoca "el descrédito de la entidad". Le afeó no haber acudido a los "mecanismos establecidos" para reclamar e incluso amenazó con medidas legales.