Los dardos entre PSOE, PP y Ciudadanos copan el debate de Diario de Mallorca

Debate electoral intenso en el Club Diario de Mallorca. PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Més, El Pi y Vox han debatido juntos por primera vez juntos en una cita que, no obstante, han acabado monopolizando los dardos cruzados entre los candidatos de los tres primeros. Las puyas entre Pere Joan Pons, Marga Prohens y Joan Mesquida, que han exhibido bagaje, han dejado en segundo plano al resto de participantes. Más allá, sólo Vox, que no envió a su candidata al Congreso por enfermedad, sino a su candidata al Senado, Manuela Cañadas, se logró hacer notar tirando de chascarrillos y soflamas que han agitado a un público, repartido entre los seguidores de unos y otros, provocando abucheos y aplausos.

La tónica del debate ha asomado desde la primera intervención. "Es de agradecer que el candidato del PSOE haya aceptado el debate, cosa que no ha hecho Pedro Sánchez", ha lanzado Prohens a Pons, a quien también ha atribuido "el fracaso" del Régimen Especial logrado para Baleares. "De la mesa usted es el único que ha estado en Madrid y después de la moción solo tenía una misión", ha apuntado la popular. La réplica no se la ha hecho Pons, que ha equivado el dardo, sino el candidato de Ciudadanos, Joan Mesquida, recordando que "el PP ha dado apoyo al actual REB". Precisamente, por contra, Pons también ha recordado la abstención de los de Rivera en la votación del REB en el Congreso y ha abierto un ida y vuelta con Mesquida. "Es que es un engaño", ha defendido el de Ciudadanos.

La misma dinámica se ha instalado todo el debate. "Todo lo que ha hecho el PSOE está mal hasta el punto que vienen críticas hasta de quien ha ocupado cargos de responsabilidad del PSOE", ha ironizado Pons en clara alusión al exsocialista Mesquida. "Lo que no hago es decir cosas que no son", le ha respondido, acusándole de haber dado un dato falso sobre el efecto de subir el salario mínimo en el debate de ayer de IB3: "Señor Pons, usted mintió".

"El señor Pons en cuatro años sólo ha salido en los diarios por abstenerse en contra de su partido a la investidura de Rajoy", ha sido otro dardo de Prohens al candidato socialista, que le ha matizado que "no me abstuve, vote no". "Que quede claro, voté no", ha reivindicado. Por su parte, Pons también ha sacado a Bauzá para señalar que "la señora Prohens y el señor Mesquida, PP y Ciudadanos, ahora comparten un expresidente". La gestión de las pensiones, la política fiscal y la gestión de la crisis territorial en Cataluña, también enfrentaron a los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos. "Un 155 permanente es inconstitucional. Nosotros ni independencia ni 155. El diálogo aún es un valor", ha alertado Pons ante la propuesta compartida por PP, Ciudadanos y Vox.

Precisamente, el candidato de Més, Guillem Balboa, ha logrado algo de protagonismo al cargar contra Ciudadanos cuando Mesquida ha rechazado el diálogo con el independentismo por "debilitar al Estado". "Decir que el diálogo debilita al Estado le inhabilita para gobernar", le ha recriminado. "Espero que el señor Pons tome nota y tenca claro con quien pactar", ha pronunciado Balboa, que se ha ganado el aplauso al rechazar contestar a una pregunta de Vox sobre si "su modelo de educación de calidad son las chochocharlas y enseñar a los niños a masturbarse". "No vale la pena", ha eludido contestar Balboa al preguntarle si quería hacerlo el moderador, el periodista Miquel Adrover.

La candidata de Podemos, Antònia Jover, tuvo que intervenir para defender a su líder Pablo Iglesias ante las críticas de Prohens. "Esperaba que la candidata de Podemos diera la fórmula mágica sobre vivienda, ya que todo el mundo tiene problema para la hipoteca menos Pablo Iglesias", ha ironizado la popular. "Después de todos los recursos públicos que ha utilizado el PP en investigar a Podemos, que lo único que hayan encontrado es que una pareja joven se compra una casa es un orgullo", le ha replicado Jover.

Prohens también cargó contra el candidato de El Pi, Joan Miralles. "No me extraña que usted sólo hable de alquiler turístico, pero se ha equivocado de debate", le afeó al defender éste que "El Pi ha sido el único partido con una postura clara sobre el alquiler turístico". "Tanto la Ley de Arrendamientos como una regulación del alquiler turístico son también una competencia estatal", le ha replicado el candidato de los regionalistas al Congreso.