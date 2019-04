Paquete para mascotas en hotel de lujo de Palma: 150 euros noche

Los animales de compañía se consideran miembros de la familia en Can Bordoy Grand House & Garden, por ello este hotel de cinco estrellas del casco antiguo de Palma ha lanzado un paquete exclusivo para mascotas a 150 euros por noche.

El paquete incluye un paseo al día por la capital balear, cojín acorde a su tamaña, boles de agua y comida, carta con distintos piensos caninos de calidad extra y un servicio descubierta (preparación de la habitación para cuando los clientes se vayan a dormir) con una golosina. Para las estancias que superen las cuatro noches se incluye servicio de peluquería, explica el hotel en una nota de prensa.

Eso sí, los clientes caninos tendrán que cumplir una serie de normas para no molestar al resto de clientes y que la convivencia sea "armoniosa" en el hotel ubicado en la calle Forn de la Glória. Los animales deben ir en brazos o con correa cuando se encuentren en zonas comunes, no pueden dejarse solos en las suites y si es necesario será dentro de un transportín para perros. Y no se les ha de permitir subirse a las camas y sofás de las habitaciones; en caso de que tengan esta costumbre, el cliente deberá colocar una tela de su propiedad para proteger los materiales.

Coincidiendo con el lanzamiento del paquete para mascotas, del que un 5% de su recaudación se destinará a una ONG de protección animal, Can Bordoy Grand House ha incorporado a Mr. B al hotel, se trata de un cachorro de galgo afgano, que con su porte aristocrático encaja con el establecimiento.