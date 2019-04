Antoni Horrach: "Hay mucha incertidumbre para la temporada alta"

La prórrogal del 'brexit' supone una bocanada de aire en medio de la inestabilidad que rodea al sector turístico. En tiempos de campaña, y con la vista puesta en las encuestas, al hotelero le gustaría que los socialistas elijan unos socios "más serios" tanto en clave estatal como balear.

Antoni Horrach Moyà (Palma, 1972) dirige HM y Whala! Hotels, cadena que aúna 18 hoteles (once en Mallorca, tres en México y cuatro en República Dominicana), todos, menos uno, ya de cuatro estrellas. El expresidente de la patronal hotelera (2007-2010) destaca el paso de Bel Oliver por la Secretaria de Estado de Turismo, "una buena profesional, muy cercana y un puntazo" del Gobierno de Pedro Sánchez haber tenido "ese guiño" a Balears con el nombramiento de la mallorquina.

P ¿La prórroga del 'brexit' hasta octubre es un respiro?

R Es una buena noticia, todo lo que sea inseguridad afecta mucho al mercado y como no sabíamos las consecuencias de la salida, esa incertidumbre nos afectaba de lleno. Se iba a producir la salida con la apertura de la planta hotelera en el inicio de la temporada y un mes de mayo que viene bastante mal. Pero el arranque de abril es muy bueno.

P ¿Qué mercados se ven más afectados?

R Sobre todo el alemán, por nuestra competencia. Turquía está siendo muy agresiva con precios, productos y ayudas de su Gobierno. En el mercado británico no estoy viendo una gran bajada en nuestra compañía. Hemos reinventado un hotel en Magaluf, el Martinique, y está teniendo cierto éxito. Es otro tipo de cliente.

P Los tabloides británicos hablan de las rebajas en Balears.

R Está pasando. Día sí y día no mi propio departamento comercial entra al despacho pidiendo ofertas que pide el mercado, y se entiende. Por el mes de mayo y una incertidumbre muy grande para la temporada alta; vamos muy mal. Es verdad que se piensa que el mercado se compondrá a última hora porque ha cambiado muchísimo: hemos pasado de estancias de once noches a un promedio de tres o cuatro y en el último momento. Con un riesgo inherente a las nuevas herramientas y mercados que estamos testando todavía.

P ¿Cómo se comportan las ventas en cuanto a turoperación y agencias 'online'?

R En nuestra compañía los online están en torno al 45%, cifra que llama la atención y la turoperación un 55%, pero sigue siendo muy importante, en ciertos hoteles es la auténtica protagonista y en otros no tiene peso. Cada canal tiene sus ventajas: el online permite un cambio de tarifa a unas comisiones altas y en la turoperación se contrata un año antes.

P ¿El sector está intranquilo ante el cambio de tendencia?

R Hemos decidido en general hacer un cambio que todo el mundo ve que ha supuesto un riesgo y cada uno lo está manejando lo mejor que sabe. Insisto, estamos aprendiendo, hemos subido categoría, precios, invertido muchísimo y asumimos el riesgo, pero no las tenemos todas con nosotros. Venimos de vender mucho anticipadamente, ahora ya no y hay una sensación de nervios.

P ¿Ha ido a Turquía?

R Sí, fuimos de la mano de un turoperador que nos enseñó la planta hotelera. Pudimos ver que si un cliente se corta un dedo no tiene nada que hacer. Así como aquí la oferta es global, y se está tranquilo y seguro, allí aparte de que la planta hotelera es muy nueva, buena y respetable, deja mucho que desear estar fuera del hotel. Incluso hacia el propio empleado. Uno tiene que verlo –dónde duermen y en qué condiciones están– para valorar lo bien que lo estamos haciendo. En el tema de salarios ya se sabe, es una planta basada en el bajo coste y pueden trabajar con precios mucho más bajos que nosotros.

P ¿Fue un error resucitar y luego duplicar la ecotasa?

R Sí, yo he sido siempre crítico con este Govern, al que quise diferenciar del anterior Pacto de Progreso, cuando presidía la federación y debatimos sin que nadie se enterase sobre la ecotasa y al final se decidió no ponerla. Demostramos madurez, tanto el Govern como nosotros, y creímos que no nos interesaba. Aquel segundo Pacto del Progreso me gusta más que este. Haberla duplicado me parece innecesario.

P ¿Su recaudación debería destinarse al turismo?

R Lo que viene del turismo debería destinarse al turismo. Sentimos que aunque formemos parte de esa mesa viene todo cocinado y podemos opinar poco. Francina [Armengol], que creo que es una política de cada vez más talla y experiencia, debería dar un paso y escuchar más al sector que recauda el impuesto y destinarlo al turismo.

P ¿Qué le parece la postura del PP en torno al impuesto?

R Creo que debería haber mostrado una respuesta más clara. Parece mentira que tenga que ser Casado quien diga que hay que quitar el impuesto, parece que los de aquí no lo sienten.

P Estamos en campaña, ¿quién representa mejor al sector?

R Con el Gobierno de Sánchez ha habido gente muy crítica que ha dicho que no era legítimo; se equivocan. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se haya gobernado España con quien quiere romperla. Sánchez dijo que se convocarían elecciones en seguida y no lo hizo. Y después, Podemos que defiende un modelo económico muy contrario al modelo en el que yo creo. Me parece que el de Sánchez ha sido un Gobierno con poco credibilidad en España e internacionalmente. Y si creo en las encuestas y el partido socialista gana, me gustaría que tuviera unos socios más serios.

P ¿Y en clave balear?

R Aprendiendo un poco del pasado, si gana el PSIB, como se está diciendo, diría primero que la Conselleria no se la quede alguien como Més, por principios de partido me llama mucho la atención que lleven Turismo porque parecen no creen mucho en el turismo, que lo lleve el partido que tenga más votos. Si es el PSIB, pues estupendo. Y preferiría otros socios que crean en otro modelo económico, me refiero a Podemos.

P ¿Cómo valora la gestión turística de los ecosoberanistas?

R Muy mala, no me ha gustado. He tenido la sensación de que se ha atacado al turismo y que el propio Govern ha habido momentos en los que no ha mostrado gestos de defenderlo.

P ¿Qué le parece Vox?

R A mí los extremos me dan un poquito de miedo, a la izquierda y a la derecha, pero la extrema izquierda me da más miedo. Este partido está diciendo cosas que no me parecen tanto de extrema derecha como de extrema necesidad. Me parecía importante que alguien se posicionase claramente en defensa de un 155, de nuestro país, y que dijera ciertas cosas que a veces los partidos tradicionales no lo hacían de forma tan valiente. Lo echaba en falta. Igual que Podemos en su momento recogió una inquietud que estaba presente contra el bipartidismo y recogió el sentimiento del pueblo, y tenía sentido. Luego ha evolucionado y el PSOE está ganando votos de ahí dentro. Otra cosa es que los extremos no me gustan, yo me considero más de centro y nos tendrían que gobernar partidos más serios.

P ¿Se ha legislado bien el alquiler turístico?

R Sí. No creo mucho en el tema de la zonificación, pero tengo clarísimo que no se debe permitir en plurifamiliares, y en los unifamiliares ha de ser con criterios como los que tenemos nosotros, con las mimas reglas para todos.

P Platja de Palma es un destino maduro olvidado.

R Somos la compañía con más hoteles allí. El sector ha protagonizado un cambio clarísimo de modelo y la Administración no ha acompañado. Y a veces son pocas cosas las que hay que hacer, contenedores, la primera línea... Y no puedo entender que todo lo que podían haber hecho este invierno lo hagan ahora, está todo levantado. Creo que la nueva presidenta hotelera, Isabel Vidal, va a hacer las cosas mejor y llegará más a la Administración. Lo peor ha sido la desesperación cuando decides reformar un producto y tienes que esperar.

P ¿Qué pide para el sector a los nuevos gobiernos que vienen?

R Que no puede ser que un empresario quiera reformar un hotel dentro de la normativa y tarden dos años en darle la licencia.