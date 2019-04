El Parque Natural de Llevant multiplicará por diez su superficie

El Govern ha aprobado hoy el inicio de la la ampliación del Parque Natural de la Península de Llevant y el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este espacio. La propuesta de ampliación multiplica por diez la superficie actual del parque elevándola hasta 16.855 hectáreas, de las que 10.960 serán terrestres y 5.895, marinas. Actualmente la extensión del parque natural es de 1.658 hectáreas.

El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, ha recordado que este Parque Natural fue declarado en el 2001. Dos años después, el Govern popular presidido por Jaume Matas redujo considerablemente su superficie y la limitó a las fincas públicas de s´Alqueria Vella, es Verger y Albarca.

El ámbito territorial de la propuesta de ampliación aprobada hoy abarca la parte terrestre del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Muntanyes d'Artà. Incluye la Reserva Natural de Cap Ferrutx y las fincas públicas de es Racó, sa Duaia y es Canons. La ampliación incluye también la parte del LIC Na Borges, situada en el norte de la carretera de Alcúdia a Artà; la finca pública de Son Real, que forma parte de la ZEPA Son Real, y la parte autonómica de la Reserva Marina de Llevant, que incluye una parte del ámbito marino del LIC Badies de Pollença i Alcúdia.

La propuesta de ampliación fue aprobada en junio de 2018 por la Junta Rectora y por la Autoridad de Gestión del Parque Natural y en julio de ese año la propuesta se sometió a un proceso de participación pública en el que un 84% de los participantes la consideraron positiva o muy positiva, según ha recordado Vidal.

El inicio de este procedimiento supone que no se podrán realizar en todo este espacio actuaciones que impliquen una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de manera importante la consecución de los objetivos del Plan y que, hasta la aprobación de este, no se podrá otorgar ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para llevar a cabo actos de transformación sensible de la realidad física o biológica sin un informe favorable de la Administración ambiental.

El conseller ha resaltado que la península del Llevant de Mallorca constituye uno de los espacios naturales más singulares e interesantes de Balears a causa de la presencia de una gran diversidad de hábitats en un espacio relativamente pequeño, donde confluyen una zona montañosa y costera con numerosos endemismos botánicos y con un importante patrimonio etnológico. Se encuentran también numerosos hábitats mediterráneos, como encinares, acebuchales, pinares, acantilados marinos, sistemas de dunas y zonas húmedas asociadas a torrentes, y el mismo entorno marino, los cuales, combinados con los extensos ecosistemas agrarios creados por la actividad agraria tradicional a lo largo de los siglos, configuran una buena representación de la costa mallorquina, la montaña balear y el mantenimiento de las actividades tradicionales de la isla.

La extrema heterogeneidad orográfica del espacio, junto con otros factores, como la desigual influencia marina, la variada litología, la antigua historia biogeográfica o las actividades humanas seculares sobre el territorio, han influido en la presencia de una gran cantidad de hábitats que dotan el espacio de un valor patrimonial extraordinario.

Hasta ahora, se han documentado 51 hábitats de interés comunitario en un estado general de conservación excepcionalmente bueno. Con respecto a la flora, se han detectado 61 endemismos, de los que nueve se encuentran en estado vulnerable, dos amenazados y uno en estado crítico. Además de las especies endémicas, hay otras plantas con necesidades de conservación, como la coscoja (Quercus coccifera) o el acebo (Buxus balearica). Estos pequeños árboles son objeto de proyectos de repoblación en el Parque Natural de Llevant.

Con respecto a la fauna, presenta una riqueza igualmente excepcional y del máximo interés científico. Una de las prioridades de la gestión actual de este espacio natural protegido ha sido la reintroducción del ferreret (Alytes muletensis), un anfibio endémico que se creía desaparecido desde hace dos mil años y que sobrevivió en lugares remotos de la Serra de Tramuntana, allí donde los depredadores introducidos no han llegado nunca. En el Parque Natural de Llevant se liberaron larvas de esta especie, en ambientes seminaturales alejados y protegidos de los depredadores. En el 2017 ya se reprodujeron con éxito. La población todavía es escasa, pero saludable y en crecimiento continuado.

La lejanía de zonas urbanas o turísticas, unida a la diversidad de ambientes naturales, como también seminaturales, hacen posible que se puedan encontrar aproximadamente la mitad de las especies de pájaros conocidas en Mallorca (150 de 320), de las que 33 están incluidas en la Directiva europea de aves. En total, se ha constatado que en la zona nidifican unas 60 especies. La miloca o moixeta (Neophron percnopterus) tiene en el Parque Natural la única localidad de cría en toda Mallorca.

Igualmente sensible es el buitre negro (Aegypius monachus), que había desaparecido de las montañas de Artà por la persecución directa que había sufrido, pero que durante los últimos años ha vuelto a hacer visitas frecuentes. El águila marina (Milvus milvus) tiene en esta zona una de sus principales áreas de nidificación y de espacio vital. Esta especie está catalogada como especie en peligro de extinción. Gracias a un proyecto de hace bastantes años, el águila marina se ha recuperado notablemente en esta zona.

Con respecto a las aves marinas, hay que destacar la presencia de la pardela balear o virot petit (Puffinus mauretanicus), un endemismo de las Illes Balears que se encuentra en peligro crítico.