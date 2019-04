El inglés, la asignatura pendiente de los políticos

¿Destino 'smart'?. La secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, y la presidenta Francina Armengol, acudieron ayer a la conferencia sobre tecnología hotelera en el Palacio de Congresos. Ante representantes de 34 países, sus discursos en castellano, con una divertida traducción simultánea, reflejan que todavía no estamos a la altura de un destino internacional

Situación. Palacio de Congresos. Tercera jornada de HITEC Europe, la mayor conferencia y exposición de tecnologías hoteleras en el continente que por primera vez se celebra en Palma. Y regresará al año que viene. Una ventana abierta al mundo. Un auditorio con representantes de 34 países y 65 compañías. Como se puede imaginar el idioma vehicular del encuentro es el inglés. Ayer tocaba la presencia institucional, con la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, y la presidenta del Govern, Francina Armengol. Ambas se dirigieron a los participantes con discursos en castellano, en los que en boca de Armengol se oyó la única palabra en inglés cuando expresó que Balears trabaja para convertirse en un "destino smart".

Destino inteligente o no, de lo que no hay duda es de que el archipiélago es un destino internacional, acostumbrado a recibir visitantes extranjeros, un destino ahora en alza que lucha por hacerse un hueco importante en el turismo de congresos y que si nuestros gobernantes van a seguir dando la bienvenida a los congresistas quizás ya es hora de que hagan un esfuerzo por expresarse en la lengua de Shakespeare. Y si se esgrime que hay que dar la nota local, pues que hagan sus parlamentos en catalán. Más llamativo es no escuchar a la secretaria de Estado de Turismo, que representa a España en multitud de actos internacionales, leer su discurso en inglés.

La jornada de ayer, no obstante, fue divertida. Quien ejerció de traductor consecutivo, que no simultáneo, fue Luis del Olmo, presidente local de HITEC (Hospitality Industry Technology Exposition and Conference).

'No plastic'



Del Olmo fue traduciendo los discursos de Oliver y Armengol. A su manera. Cuando no le vino a la mente la traducción de "financiación" simplemente la intercaló así, en castellano, ante la sonrisa de los espectadores. Y tras una frase larga en la que se abogaba por la reducción de los plásticos, simplemente fue lacónico: " No plastic". Aquí ya se desató la carcajada general. Tras los discursos oficiales, Scott Campbell, presidente de HITEC, se disculpaba por no poder expresarse en castellano.

Más allá de la anécdota, HITEC Europe, que se venía celebrando en Ámsterdam, y ha atraído a Palma a más de 700 asistentes, espera contar en 2019 con más empresas españolas entre sus participantes y también de las islas –por ejemplo, ha estado presente Sampol–. A pesar de contar con el ParcBIt, todavía "no hay grandes proyectos" en Balears que aúnen tecnología y turismo, advierte Luis del Olmo. Además, hasta noviembre pasado no se tomó la decisión de traer a Palma el evento, lo que limitó la incorporación de compañías de nuestro país.

Durante los tres días de conferencias, exhibición y talleres de la asociación mundial de expertos en tecnologías hoteleras, con sede en Austin, Texas, se han abordado temas como seguridad en las redes, análisis de datos, dinámica de precios, programas de fidelización o de interacción con los huéspedes. Todo muy smart.