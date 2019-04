Casado prometió eliminar la ecotasa pese a existir aún debate interno en las filas del PP balear

El programa electoral del líder nacional del PP, Pablo Casado, incluye entre sus 500 medidas la eliminación de la ecotasa, con lo que su anuncio de eliminar el tributo el pasado lunes en Menorca y Eivissa tampoco fue una sorpresa. Sin embargo, sí que la promesa del presidente del partido llegó en un momento en el que aún hay debate interno sobre la medida en el PP balear. No hay dudas en que el impuesto no gusta a los populares, pero el partido de Biel Company es consciente que no puede renunciar de un plumazo a los 120 millones que representa hoy el dinero abonado por los turistas. En cómo plasmar la postura en el programa autonómico es lo que hoy aún sigue en el aire en el PP.

El miércoles, un día después del anuncio de Casado de acabar con el impuesto turístico, el PP balear salió a matizar la medida. "Lo que dice Company es que con nuestra actual financiación tenemos capacidad de reducir el cincuenta por ciento en temporada alta y el cien por cien en temporada baja", detalló el portavoz popular y candidato al Consell, Llorenç Galmés, en IB3 Ràdio, unas declaraciones que ayer se reprodujeron incorrectamente en la edición impresa de este diario. "No podemos quitar la ecotasa de un día para otro", alertó el popular.

"Planteamiento de futuro"



El número dos al Congreso del PP por Balears y hasta ahora responsable de las iniciativas en turismo del partido en el Parlament, el ibicenco Miquel Jerez, ve "coherente" el anuncio de Casado ya que señala que la idea es una vez en el Govern "hacer un planteamiento de futuro para su eliminación". En este sentido, si bien eludió confirmar que la promesa del líder nacional estaba entre los planes del partido, insistió en que la idea es "suavizarlo". "Primero tenemos que llegar al Govern para ver en qué condiciones está el impuesto", explico el ibicenco.

Según explican desde el partido, si bien admiten que todavía hay "debate interno" sobre la medida, tanto la eliminación total planteada por Casado como dejarla sólo en verano y a la mitad se ajustan a lo que puede cumplir el partido desde el Gobierno o desde el Govern. En este sentido se apunta a que con Casado en la Moncloa existiría la posibilidad de acabar con el tributo y que el Gobierno compensara económicamente al Govern, lo que evitaría un agujero en las cuentas, principal obstáculo para su eliminación inmediata.