La vivienda crece el doble en Palma que en Baleares: "Es una locomotora"

El mercado inmobiliario de Balears se mueve a dos velocidades. El precio medio de la vivienda se incrementó un 5% en 2018 en todo el archipiélago, pero en Palma se disparó un diez por ciento. La capital es una "locomotora" que tira del crecimiento de las islas, junto con un mercado pitiuso "absolutamente tensionado". Son algunos de los datos ofrecidos ayer en el CaixaForum por Pedro Soria, director comercial de Tinsa, durante la presentación de un informe sobre la compraventa de vivienda residencial en el archipiélago.

"No hay una burbuja", advirtió Soria, aunque admitió con sorna que en 2006, dos años antes del hundimiento del ladrillo, pronosticó "un aterrizaje suave de los precios". El año pasado subieron los precios en todas las islas, tendencia que se ha mantenido durante el primer trimestre de 2019. "No podemos hablar de burbuja porque no existe un único mercado, hay varios. En todo caso asistimos a un mercado que sigue su recuperación con un incremento del precio medio moderado", subrayó este experto.

Palma se ha situado, con 2.097 euros el metro cuadrado, en la quinta capital de provincia con el precio de compraventa más caro del Estado. Palma está lejos de la ciudad que lidera esta clasificación, San Sebastián (3.427 euros el metro cuadrado), pero aún más lejos de la más barata, Lugo, donde el metro cuadrado se sitúa en 780 euros. "El mercado de la capital tiene mucho peso en toda Baleares", indicó Soria.

Los precios tocaron techo durante el último trimestre de 2007. El mercado empezó entonces a caer en picado y en 2015 tocó suelo. El precio de la vivienda residencial había bajado un 41% -"una barbaridad de ajuste", en palabras de Soria- y estos últimos años el mercado no ha dejado de crecer. Palma, de nuevo, con más vigor, ya que desde aquel 2015 ha incrementado el metro cuadrado un 33%. Balears también recupera terreno perdido pero de manera más moderada, un 16%. En todo caso por encima del 12% de media que registra el Estado.

Crecen los precios y también el tiempo que un propietario, sea promotor o particular, tarda en vender: 10,3 meses, por encima de la media estatal que se sitúa en solo ocho meses. "Se ralentizan las operaciones, pero el precio sigue creciendo. Eso es un problema", advirtió el director comercial de Tinsa.

Las islas registran 4,8 visados por cada mil viviendas. "Son unos tres mil visados anuales. Cuanto estábamos en la parte alta del ciclo sumábamos tres o cuatro mil por trimestre, cuatro veces más. Hay cierta recuperación de la actividad, pero todavía con cifras muy lejanas al momento álgido del ciclo", afirmó Soria. Nuevamente Palma concentra la gran parte de la actividad.

En todo caso, casi todas las viviendas que se están transmitiendo son usadas y el porcentaje de nueva construcción es residual. "Estamos en cifras del ciclo anterior, pero la vivienda nueva está muy alejada", indicó este experto.

El porcentaje mayoritario de viviendas que se están vendiendo oscilan entre los 150.000 y los 200.000 euros, a tono con el resto del Estado. Sin embargo, el archipiélago presenta una peculiaridad: el 15,6% de las transmisiones son vivienda de lujo (más de 400.000 euros). Este registro se relaciona con otra singularidad balear: el 30,5% de las transacciones las protagonizan extranjeros.



Alquiler "Que se hable de expropiar pisos es alucinante"



Pedro Soria, director comercial de Tinsa, finalizó su exposición sobre la evolución del mercado de vivienda residencial en Balears con algunos apuntes sobre el alquiler, unos de los grandes dolores de cabeza de los residentes en Balears. Criticó que, como en el archipiélago, se obligue a los grandes propietarios a alquilar sus pisos vacíos. "Tengo mentalidad liberal y me parece alucinante que se hable de expropiar viviendas", subrayó Soria.

También criticó el Decreto del alquiler aprobado por el Gobierno en marzo y que prevé la ampliación de los contratos de alquiler de tres a cinco años: "Apuesto por defender al inquilino, pero si alargas el periodo de contrato y limitas las posibles subidas de la renta, limitará más la oferta".