Un tuit desesperado en busca de empleo en Mallorca se convierte en viral

Un mensaje desesperado en busca de trabajo en Mallorca se ha convertido en viral. El usuario de Twitter Rhay Guinness escribió un tuit hace dos días pidiendo ayuda para conseguir un empleo. Literalmente su mensaje decía: "Hola. Voy a pedir una cosa que me da mucha vergüenza; NECESITO TRABAJAR, da igual en lo que sea. Hablo tres idiomas y me desenvuelvo bien en casi cualquier función. Agradecería rt y quien tenga contactos en Mallorca, por favor, que me informe. Estoy desesperado. Gracias".



En pocas horas este mensaje desesperado en busca de empleo se convirtió en viral, de tal forma que ha llegado a colapsar la red con retweets. Al mediodía de hoy el mensaje había conseguido casi 12.000 retweets, así como más de 3.800 "me gusta".





Muchos usuarios de esta red social, además, también contestaron a Rhay Guinnes. La mayoría le indicó quemientras que otros le aconsejan a quién tiene que dirigirse para conseguir un empleo ante lo que describe como una situación económica desesperada.