Mallorca, en alerta amarilla por lluvias

Después de las fuertes precipitaciones puntuales que se han producido esta mañana en Mallorca, con la caída de granizo en la Serra de Tramuntana, durante la jornada de hoy se prevé la posibilidad de nuevos chubascos, aunque sean ocasionales. Durante toda la jornada se prevé que continuarán las nubes y no se descarta alguna tormenta, sobre todo en la zona Norte de Mallorca, aunque será de baja intensidad. Tampoco se descarta que esta tarde se pueda producir alguna granizada, pero será muy puntual.



El Centro Meteorológico de Mallorca mantendrá la alerta amarilla ante tormentas hasta las seis de la tarde. A partir de esa hora no se prevén grandes cambios meteorológicos. De noche se producirá un descenso de las temperaturas. En cuanto al viento, soplará de dirección norte a noroeste.





10/04 11:27 #AEMET actualiza #FMA por tormentas en Baleares. Activos hoy. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:27 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/lfg75mC1NJ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 10 de abril de 2019

Previsión para los próximos días

Sin embargo, en la jornada de mañana, aunque sea levemente. Se espera un día nuboso. No se descarta lluvia, aunque será ocasional y zonas muy dispersas. Las temperaturas, en cambio, sufrirán un pequeño aumento, pero no será mucho.El viernes la situación del tiempo será parecida a los dos últimos días., si bien será solo ocasional. Toda la jornada será nubosa y por la noche bajarán algo las temperaturas, pero no serán muy distintas a las de las últimas 48 horas.El fin de semana también se prevé una jornada nubosa. El sábado se podría producir algún chubasco ocasional, pero las temperaturas no van a cambiar mucho. El domingo, en cambio, no se prevé que llueva.